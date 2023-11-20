اندلاع حريق في البرلمان الألباني مع احتجاجات المعارضة

عطل نواب المعارضة الألبانية جلسة البرلمان اليوم الاثنين احتجاجا على ما وصفوه بحكم استبدادي متزايد من قبل الاشتراكيين الحاكمين.

وأشعل المشرعون الديمقراطيون المشاعل وكدسوا الكراسي فوق بعضها البعض في منتصف القاعة في اللحظة التي شغل فيها رئيس الوزراء إيدي راما مقعده للتصويت على ميزانية العام المقبل. وأدى أحد المشاعل إلى اندلاع حريق صغير قام نواب المعارضة بإخماده.

وتريد المعارضة الألبانية تشكيل لجان تحقيق برلمانية للتحقيق في قضايا الفساد المزعومة التي تورط فيها إيدي راما وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين.

من جانبهم يقول الاشتراكيون إن طلبات المعارضة لا تتماشى مع المتطلبات الدستورية.

المصدر: AP