نقل 29 من الأطفال الخدج من غزة إلى مصر عبر معبر رفح
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وصل 29 من الأطفال الخدج الذين تم إجلاؤهم من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة وصولوا إلى معبر رفح حيث من المقرر توزيعهم على مستشفيات مصر.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن إجلاء الأطفال الرضع الذين كانوا يرقدون في مستشفى الشفاء جاء بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وحسب المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت فإن أربعة أطفال توفوا قبل يومين من بدء عملية الإخلاء.
المصدر: AP