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اليمن.. مقدم حفل يخرج إلى الجمهور بزي "أبي عبيدة" (فيديو)

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اليمن.. مقدم حفل يخرج إلى الجمهور بزي
AFP
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خرج مقدم حفل تخرج في جامعة إب اليمنية إلى الجمهور بزي "أبي عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وظهر مقدم الحفل وهو يغطي وجهه بكفية حمراء اللواء، ويلفها بعصبة مكتوب عليها "كتائب القسام"، متحدثا عن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يوم 7 أكتوبر الماضي، قائلا إنه "التاريخ الذي ستتحدث عنه الأجيال".

المصدر: RT

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