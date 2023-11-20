اليمن.. مقدم حفل يخرج إلى الجمهور بزي "أبي عبيدة" (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wg78
خرج مقدم حفل تخرج في جامعة إب اليمنية إلى الجمهور بزي "أبي عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".
وظهر مقدم الحفل وهو يغطي وجهه بكفية حمراء اللواء، ويلفها بعصبة مكتوب عليها "كتائب القسام"، متحدثا عن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يوم 7 أكتوبر الماضي، قائلا إنه "التاريخ الذي ستتحدث عنه الأجيال".
متشبهاً بأبي عبيدة ..— خبرني Khaberni (@khaberni) November 19, 2023
شاهدوا كيف استهل مقدم حفل تخرج دفعة حماة القانون بجامعة إب الحفل.#اليمن#أبو_عبيدة#خبرنيpic.twitter.com/kj79Ds7Szd
المصدر: RT