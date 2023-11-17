بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لأسلحة "اكتشفت في مستشفى الشفاء"

نشر الجيش الإسرائيلي الخميس 16 نوفمبر مقطع فيديو يظهر مخبأ للأسلحة قال إنه "عثر عليه في مستشفى الشفاء في غزة".

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المصدر: أ.ب.