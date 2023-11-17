بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لأسلحة "اكتشفت في مستشفى الشفاء"

تاريخ النشر:17.11.2023 | 13:17 GMT |
آخر تحديث:17.11.2023 | 13:18 GMT | فيديوهات
نشر الجيش الإسرائيلي الخميس 16 نوفمبر مقطع فيديو يظهر مخبأ للأسلحة قال إنه "عثر عليه في مستشفى الشفاء في غزة".
المصدر: أ.ب.
أفادت وكالة "كيودو" للأنباء بأن الرجل الذي اصطدم بسيارته بحاجز بالقرب من السفارة الإسرائيلية في طوكيو كان قد نشر منشورا على موقع X ينتقد فيه إٍسرائيل قبل ساعات من الحادث.
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، على إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عدم التوقيع على اتفاقية لتبادل الطاقة بالمياه مع إسرائيل.
ضجت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية خاصة في أمريكا برسالة كتبها زعيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2002، مما عجل بصحيفة "غارديان" البريطانية لتحذف النص الكامل للرسالة من موقعها.
رغم إجماع الدول العربية والإسلامية على ضرورة وقف الحرب في غزة، إلا أن ثمة اختلافات في التحركات والتعاطي سياسيا مع مسبباتها وطرفيها وكيفية التعامل مع تداعياتها.
قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجر جنرال تومر بار، إن لدى تل أبيب خططا لشن هجمات في اليمن.
دعا تقرير بثته القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي – وهي قناة محسوبة على التيار الديني اليميني المتطرف في إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة.
أكد قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني لقائد القسام محمد الضيف أنه لن يُسمح للعدو ومن يقف خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها مشددا على العهد والميثاق والتزام إيماني وأخوي.
نشرت "كتائب القسام" يوم الخميس مقطع فيديو وثق عملية تفخيخ فتحة أحد الأنفاق في بيت حانون واستدراج قوة من سلاح الهندسة الإسرائيلي للمكان وتفجيره.
"كلها لنا.. من الفرات إلى العريش" .. هكذا كان شعار الحملة الإسرائيلية للعودة إلى مستوطنات قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء والتي انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي داخل إسرائيل.
قالت وكالة "بلومبرغ" إن الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة جهوده لتعميق علاقاته مع مصر، ومساعدتها على التعامل مع التداعيات المتفاقمة في الصراع في قطاع غزة على حدودها.
بث الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر فيه "مساعدته" لمسن فلسطيني (79) عاما يدعى بشير حجي لإخراجه إلى "المنطقة الآمنة"، لتظهر بعد ذلك صور المسن قتيلا إثر إطلاق نار من الخلف.
نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، تعرض مصر لضغوط أمريكية لاستقبال الفلسطينيين من غزة.
انتقد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو، وأكد أن زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار يفرض شروطه بعد 41 يوما من القتال.
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشافه نفقا، قال إنه تابع لحركة "حماس"، داخل مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة الذي يقتحمه الجيش منذ الأربعاء الماضي.
قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الميجر جنرال تومر بار، إن سلاح الجو باعتباره ذراعا استراتيجية لتل أبيب، جاهز ويتصرف في كافة أنحاء الشرق الأوسط وفي كل ساحة مطلوبة وفي كل مكان.
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن ما تقوم به إسرائيل من "جرائم حرب ضد الإنسانية" لا يمكن أن يصنف كدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن معاهدات السلام "ستصبح وثائق يجمعها الغبار".
هاجم البرلماني المصري محمود بدر جماعة الإخوان المسلمين بعدما قامت بالهجوم على المخابرات المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أكد خبراء في الأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.
تصدر وسم "#لن_نوقع"، منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.
كتبت "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صمد في خضم الأزمة الأوكرانية، وذلك رغم كل الجهود التي بذلها الغرب وقالت إن الوقت قد حان لوقف الأوهام حول هزيمة روسيا.
نشر إعلام "سرايا القدس" الحربي مشاهد استهداف الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وقال إنها مشاهد من حمم الهاون التي قصفت بها المواقع العسكرية والآليات في محاور التقدم بقطاع غزة.
أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية المصرية، بأن الضغوط المصرية على كافة الأطراف تنجح في زيادة حجم المساعدات الى قطاع غزة، وإعادة تدفق الوقود للقطاع.
في اليوم الـ41 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إسرائيل لم تجد أدلة لوجود أنشطة لحركة حماس في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.
قالت الدبلوماسية الأمريكية السابقة مولي أونيل، إن السياسية الألمانية اليسارية سارة فاغنكنخت أظهرت قدرة بارعة في عرض موقفها المناهض للحرب، وهي تتمتع بشعبية شخصية كبيرة.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اقتحام الحارس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشهد في محاولة لتحييد "زرقطة" هبط على سترة الرئيس.
أظهرت مشاهد نشرتها قناة TVR مولدوفا التلفزيونية أن كلبة رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، عضت يد رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، بعد اجتماع للرئيسيين في العاصمة المولدوفية كيشيناو.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة.
أعلنت القوات المسلحة المصرية بدء العد التنازلي لمعرض مصر للأسلحة الدفاعية ( EDEX ) في نسخته الثالثة، من الـ4 وحتى الـ7 من ديسمبر المقبل.
أعلنت "كتائب القسام" في الضفة الغربية، مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس صباح اليوم، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي وتدمير عدد من آلياته.
تشير دراسة جديدة إلى أن 1.3 مليون شخص يموتون كل عام بسبب السرطانات الناجمة عن تدخين التبغ في سبع دول.
نشرت وزارة الصحة المصرية صورا للطفل الفلسطيني عبدالله الذي ظهر في فيديو وطالب المصريين بالتدخل لعلاجه.
أعلنت كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية أن مقاتليها دمروا مبنى تحصنت فيه قوات إسرائيلية وأسقطوهم بين قتيل وجريح.
أعلن وزيرالدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الخميس، أن الجيش "احتل" الجزء الغربي من مدينة غزة و"طهره" وانتقل إلى المرحلة التالية من العملية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف معلقا على المذكرة الفرنسية باعتقال الرئيس السوري بشار الأسد، إن النظام القضائي الغربي، أثبت مرات كثيرة على المستوى الوطني والدولي أنه متحيز.
عجز الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تهجئة كلمة خلال خطابه أمام منتدى "أبيك" في سان فرانسيسكو، وقال إنه لا يستطيع أن ينطق تلك الكلمة وأيضا لن يحاول حتى نطقها، وذلك في كلمته أمام الحضور.
أعلن مسؤول بالجيش الإسرائيلي العثور على لقطات مصورة تعود لرهائن تحتجزهم حركة "حماس" بعد هجومها على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، موضحا أنها مخزنة على أجهزة حاسوب في مستشفى الشفاء.
أعرب قراء مجلة نيوزويك الأمريكية عن غضبهم من تصريح فلاديمير زيلينسكي بأن لدى روسيا "خطة" لتحويل الانتباه عن أوكرانيا من خلال النزاعات في الشرق الأوسط والبلقان.
أفادت القناة الإخبارية السورية فجر يوم الجمعة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
كشفت زاهية ديهار صاحبة فضيحة بنزيما وريبيري الجنسية عن تفاصيل جديدة تخص القضية، وأكدت أن الثنائي لم يعلما عمرها الحقيقي وقتها، وأشارت إلى أنها عانت كثيرا قبل أن تستقر حياتها مجددا.
أنهت الأوروغواي سلسلة اللاهزيمة الأرجنتينية في 14 مباراة بفوزها 2-0 على بطل العالم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فجر الجمعة.
تعكس الأحداث الدموية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، محاولات إسرائيل فرض قواعد تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية. علاوة على الدفع بالسكان إلى الجنوب، تدفع بالمرضى أيضا.
نشرت صحيفة "الغد" الأردنية مقالا باللغة العبرية، بعنوان "ماذا بعد إسرائيل"، تحدثت فيه عن المرحلة التي تعقب انتهاء الحرب على قطاع غزة، وخروج القوات الإسرائيلية من القطاع.
فرضت واشنطن، أمس الخميس، عقوبات على 3 شركات شحن، إحداها من الإمارات بذريعة تحايل هذه الشركات على السقف السعري المفروض من قبل الغرب على النفط الروسي.
قالت وكالة "وفا" إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مساء الخميس مدينة جنين شمال الضفة الغربية وأغلقت مداخلها كافة وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.
رُبط التعرض للمبيدات الحشرية بانخفاض تركيز الحيوانات المنوية لدى الرجال البالغين في جميع أنحاء العالم، وفقا لمراجعة جديدة لـ 25 دراسة امتدت زهاء 50 عاما.
غادرت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، مصر بعد الأزمة الأخيرة التي أثارتها بسبب ظهورها في لقاء مع أحد الباحثين في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي.
صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر بأن الولايات المتحدة تعارض الغارات الجوية الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة وتشعر بالقلق إزاء الغارات على المستشفى الأردني.
دعا سفير إسرائيل السابق لدى القاهرة يتسحاق ليفنون، في مقال له بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، "لانتداب مصري في قطاع غزة على غرار الانتداب الفرنسي والبريطاني السابق في المنطقة".
دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية المجتمع الدولي إلى الإصرار على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بالسرعة التي ينص عليها القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
وجه الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته ونقله إلى أحد المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.
أكدت الرئاسة التركية عدم استغرابها لجهود رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته إيلي كوهين في مهاجمة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لصرف الانتباه عن الجرائم التي يرتكبانها
قاد النجم المصري محمد صلاح منتخب بلاده لاكتساح مضيفه جيبوتي بسداسية دون رد لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.
أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق ضرب قاعدتين أمريكيتين هما "عين الأسد" في الأنبار و"تل بيدر" في الحسكة السورية، وذلك بعد تبنيها ضرب قاعدة "حرير" بشمال العراق في وقت سابق اليوم.
يشتهر نبات إكليل الجبل بخصائصه العلاجية، حيث يساعد تناول كمية قليلة منه في اليوم، على تحسين عملية الهضم ويخفف التوتر العصبي، كما يساعد على التعافي بعد الجلطة الدماغية.
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، مساء الخميس، إنهم قريبون من تدمير المنظومة العسكرية لحماس في شمال قطاع غزة.
دشنت الإمارات محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 غيغاواط، والتي تعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم.
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن دبابات الجيش الإسرائيلي حاصرت مستشفى الأهلي المعمداني وتعجز طواقم الإسعاف عن الوصول للمصابين.
أشادت وسائل إعلام إسرائيلية بما أسمته بطولة اللواء 14 الذي يشارك في المعارك الدائرة بقطاع غزة ضد حركة "حماس".
طلب محمد صلاح من جماهير بلاده العودة لمساندة المنتخب المصري وذلك بعد فوز "الفراعنة" على جيبوتي 6-0 لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات مرعبة من أحد الشواطئ بمنطقة لا بوكيليا في كولومبيا تظهر لحظة ضربة صاعقة برق قتلت امرأة عند الشاطئ في آن واحد..
أبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن إعجابه بسيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ الذي زار سان فرانسيسكو لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مقطع فيديو يظهر لقطات لتدمير وحدات قوات نظام كييف على المشارف الغربية لبلدة كليشيفكا بمدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.
ألمحت الممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي لإنهاض الاقتصاد الأوكراني، بيني بريتزكر، خلال زيارتها كييف للسلطات الأوكرانية إلى احتمال وقف الدعم من واشنطن.
قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي إنه لم يعد أمام زيلينسكي سوى طريق واحد فقط هو طلب السلام والمفاوضات مع روسيا.
رأت وسائل إعلام دولية في مداهمة الجيش الإسرائيلي الأخيرة لمستشفى الشفاء الأكبر في غزة، بمثابة اللمسات الأخيرة لما يرون أنه استيلاء على القسم الشمالي من القطاع.
نجا النجم المصري محمد صلاح من التعرض الإصابة خطيرة خلال لقاء منتخب بلاده أمام ضيفه جيبوتي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.
تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر كوديليا، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول السيناريوهات الممكنة لحكم غزة إذا انتصرت إسرائيل في حربها.
لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح نتيجة انفجار هز أحد مباني جامعة يريفان اليوم الجمعة، حسب السلطات الأرمنية.
أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد لديه أي مواد جديدة للنشر لإثبات وجود بنية تحتية تابعة لحركة "حماس" داخل مجمع مستشفى الشفاء في غزة، الذي يقتحمه الجيش الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء.
كشف مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر عمرو البلتاجي، عن ظهور منتج روسي جديد في الأسواق المصرية بسعر مغر ومنافس.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، تدمير منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه وزعم مصادرة أسلحة ووثائق استخباراتية منه.
أفادت مجلة Time الأمريكية بأن حلفاء كييف حذروا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من موقف أوكرانيا الخاسر وأن الوقت ليس من صالحه.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم الجمعة، وسط تقارير عن مقتل فلسطينييْن وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي بمسيرة في مخيم جنين.
أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق اليوم الجمعة، أن مقاتليها ضربوا بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية، في شمال العراق.
في اليوم الـ42 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.
فيما يعلن الجيش الإسرائيلي أنه ماض في تحقيق أهدافه في غزة كما يقول، تبرز طبيعة المعركة كعامل حاسم في تحديد قدرة تل أبيب على تحقيق أهدافها.
تلقى منتخب الأرجنتين أول هزيمة له في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 بكرة القدم، أمام أوروغواي، بنتيجة 0-2 في إطار الجولة الخامسة.
عبر وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، عن "قلقهم العميق" لسقوط مدنيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، ودعوا إلى "هدنة فورية وإنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات".
تستعد الشركات الروسية للمشاركة في أحد أكبر المعارض الغذائية التي تنظمها مصر في الفترة من 12 لـ14 ديسمبر المقبل تحت مسمى "فوود أفريكا - 2023".
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في أبوجا، نيجيريا، بيانا لتوضيح سبب منع مسافرين نيجيريين من دخول المملكة وإعادتهم إلى وجهاتهم الأولية.
ساعد أحد الباحثين في جامعة كنتاكي بالمملكة المتحدة، في حل لغز عمره 60 عاما، حول أحد أعضاء الجسم الأكثر حيوية: القلب.
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الاستعداد لمعركة طويلة "إذا أرادت إسرائيل ذلك، مشيرا إلى أن "المقاومة الفلسطينية تخوض معركة مشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات".
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مسودة الميزانية التي وافق عليها الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة الفدرالية، دون أن تتضمن الخطة مساعدات إضافية لإسرائيل أو أوكرانيا.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه كانت لدى الجانب الإسرائيلي معلومات عن احتجاز حركة "حماس" لرهائن إسرائيليين داخل مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة.
أفادت صحيفة "إكسبريس" النمساوية بأن رئيسة مولدوفا مايا ساندو أوضحت أن كلبتها عضت الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين يوم أمس بسبب حشد كبير من الناس حولها.
لدى مغادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ موقع القمة التي جمعته مع نظيره الأمريكي جو بايدن في ولاية كاليفورنيا الأربعاء، جرت بين الزعيمين محادثة قصيرة حول السيارات.
قاد كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال لتحقيق انتصاره التاسع تواليا بفوزه على مضيفه ليختنشتاين 2-0 في الجولة التاسعة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر 2023، ونص المرسوم التشريعي على عفو كامل عن بعض الجرائم وعن جزء من العقوبة واستبدالها بعقوبات مخففة.
أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الوضع بالنسبة للجيش الأوكراني على خط المواجهة بات أكثر تعقيدا مما توقعه الحلف، منوها بأن الجيش الروسي بدأ العملية الهجومية من جهته.
أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم، مقتل اثنين من عناصره في العمليات العسكرية الأخيرة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
أعربت الأمم المتحدة عن أسفها بشأن موقف إسرائيل تجاه قرار مجلس الأمن الدولي حول فترات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.
رئيس مبادرة فلسطين ديمقراطية واحدة الناشط الصحفي الاسكتلندي بيت غريغسون يفضح أكاذيب إسرائيل وحماتها.
تستمر عملية إعادة تسليح تشكيلات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بمجمعات صواريخ "أفانغارد" الثابتة من جيل مطور جديد.
رد البرلماني المصري مصطفى بكري على توجيه وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات مباشرة لمصر بتسليح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، زاعمة أن معظم الأسلحة جاءت عبر الأنفاق من سيناء.
رفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، يوم الخميس، الدعوى التي قدمها نادي بيراميدز ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لنسخة الموسم الماضي.
أعلن الجيش الإسرائيلي انتشال جثة المختطفة، يهوديت فايس، والعثور عليها جثة في مبنى مجاور لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم نقلها إلى الأراضي الإسرائيلية.
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