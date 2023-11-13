خلال بث مباشر من منزله.. جنود إسرائيليون يعتدون بالضرب المبرح على ناشط فلسطيني ويعتقلونه

أقدم جنود إسرائيليون على الاعتداء بالضرب المبرح على الناشط الفلسطيني إياد بنات أمام زوجته وأطفاله، لحظة اعتقاله من منزله في الحارة الجنوبية بالخليل في الضفة الغربية.

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ويبدو أن الناشط كان في بث مباشر على إحدى شبكات التواصل الاجتماع لحظة اقتحام منزله، مما وثق عملية الاعتقال على المباشر.

ويمكن سماع أصوات أطفال في الفيديو وهم يبكون ويتوسلون الجنود للتوقف عن ضرب والدهم، لكن الجندي يصرخ ويوجه بندقيته نحوهم.

المصدر: RT