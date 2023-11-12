شاهد.. رجل يقطع كلمة غريتا ثونبرغ عن الفلسطينيين

قطع متظاهر كلمة ناشطة المناخ السويدية، غريتا ثونبرغ، بعد أن دعت امرأة فلسطينية إلى المنبر خلال احتجاج مناخي في العاصمة الهولندية أمستردام.

وخلال كلمتها أمام حشد من عشرات الآلاف من الناس دعت ثونبرغ امرأتين فلسطينية وأفغانية إلى المنصة قائلة: "باعتبارنا حركة من أجل العدالة المناخية، علينا أن نستمع إلى أصوات أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد وأولئك الذين يناضلون من أجل الحرية والعدالة".

وبعد كلمة السيدتين، صعد رجل مجهول إلى المنصة وقطع خطاب ثونبرغ، قائلا لها: "لقد جئت إلى هنا من أجل مظاهرة مناخية، وليس من أجل وجهة نظر سياسية"، قبل أن يتم إخراجه من المنصة.

المصدر: AP