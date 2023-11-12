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صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة

حرق الأعلام الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية خلال مسيرة مؤيدة لفلسطين في إسطنبول

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أحرق متظاهرون في إسطنبول، اليوم الأحد، أعلام بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل خلال مسيرة داعية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأظهرت اللقطات المتظاهرين وهم يضعون أعلام إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا على الأرض ويحرقونها وهم يهتفون ويحملون لافتات كتب عليها "حماس إرادة الشعب الفلسطيني، يجب أن تستسلموا" و"إسرائيل في غزة بدعم أمريكي" و"نحن نقف من أجل غزة".

المصدر: رابتلي

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