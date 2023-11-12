مياه بركة في هاواي تتحول إلى اللون الوردي

أظهرت لقطات جوية بركة ساحلية في جزيرة ماوي بهاواي الأمريكية تحولت مياهها إلى اللون الوردي الغريب.

ويحاول المسؤولون في هاواي تفسير سبب تحول مياه البركة إلى اللون الوردي، مشيرين إلى أن الجفاف قد يكون سبابا لهذه الظاهرة.

فيما يقول موظفو محمية "كياليا بوند" الوطنية للحياة البرية إن مصدر اللون الغريب قد يعود إلى الهالوبكتريا، وهي كائنات حية تزدهر في المسطحات المائية التي تحتوي على مستويات عالية من الملح. وحسب المحمية فإن نسبة الملوحة في بركة هاواي تبلغ ضعف معدل ملوحة مياه البحر.

وقامت وزارة الصحة بالولاية بجمع عينات المياه لإرسالها إلى جامعة هاواي لتحليلها.

وتحذر المحمية الناس من دخول الماء وتجنب تناول الأسماك من البركة والتأكد من عدم شرب حيواناتهم الأليفة منها.

المصدر: AP