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مصادر طبية بـ"الشفاء"في غزة: وفيات بقسم العناية المركزة إثر قطع الكهرباء وتحذير من وفاة باقي المرضى

شاهد.. طائرة أردنية تنزل مساعدات طبية في غزة للمرة الثانية

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أنزلت طائرة شحن عسكرية أردنية للمرة الثانية أمس السبت مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأنه "جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مؤخرا، أن طائرة شحن عسكرية أردنية أسقطت مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في شمال قطاع غزة.

المصدر: RT

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