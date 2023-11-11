شاهد لأول مرة.. طائرة نقل روسية تهبط على مدرج ترابي

نجحت طائرة النقل "إيل-76 أم دي – 90أ" في الهبوط والإقلاع من مدرج ترابي في إطار الفحوص الحكومية النهائية قبل ترخيصها.

وطائرة "إيل-76 أم دي – 90أ" نسخة مطورة من طائرة "إيل-76 أم دي" وهي مزودة بمعدات الهبوط المحدثة ومحركات "بي أس-90أ-76" الجديدة الأكثر قوة التي أسهمت في تحسين خصائص الإقلاع والهبوط. وهذه التحسينات تسمح باستخدام طائرة النقل هذه في المطارات المجهزة وغير المجهزة، وعلى مدارج خرسانية وترابية، وفي مختلف الظروف المناخية.

المصدر: وكالات