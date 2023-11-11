لقطات جوية لمئات الآلاف من المؤيدين للفلسطينيين يعبرون جسرا في لندن

سار مئات الآلاف من الأشخاص من حديقة هايد بارك إلى السفارة الأمريكية عبر نهر التايمز في لندن، في مسيرة سلمية دعما للشعب الفلسطيني تعد الأكبر في بريطانيا منذ بداية الصراع.

وتزامنت مسيرة داعمة للفلسطين مع احتفال بريطانيا بيوم الهدنة، وهو اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى، مما أثار جدلا في البلاد حول ما إذا كان سيتم السماح بتنظيم المظاهرة في يوم تكرم فيه بريطانيا قتلاها في الحرب.

وتعهد منظمو المسيرة المؤيدة للفلسطينيين بإنهم يتخذون خطوات لازمة لضمان عدم تعارضها مع أحداث يوم الهدنة.

وأعلنت شرطة لندن نشر قوات ضخمة، مع تعبئة نحو ألفي عنصر لضمان أمن الاحتفالات والتظاهرة.

المصدر: AP