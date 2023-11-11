شاهد بالفيديو.. حادثة جديدة بين السفن الصينية والفلبينية في بحر الصين الجنوبي

اتهم خفر السواحل الفلبيني سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني والسفن المرافقة لها بإجراء "مناورات خطيرة" في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي يوم الجمعة.

وأظهرت اللقطات التي سجلها خفر السواحل الفلبيني سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تطلق خراطيم المياه على سفينة إمداد فلبينية، كانت في طريقها لتوصيل الإمدادات إلى منطقة سكند توماس شول، وهي شعاب مرجانية مغمورة احتلتها القوات الفلبينية.

وردت الصين على اتهامات الفلبين، مشيرة إلى أنها تصرفت بموجب القانون البحري للدفاع عن أراضيها.

المصدر: AP