متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون مصنعا للأسلحة في بريطانيا

أغلق مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مداخل مصنع للأسلحة في مدينة روتشستر بمقاطعة كينت البريطانية، اليوم الجمعة، متهمين الشركة بتزويد إسرائيل بالأسلحة.

وأظهرت اللقطات متظاهرين يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات كبيرة كتب عليها "هذا مصنع لإنتاج أسلحة إبادة جماعية" و"المملكة المتحدة، توقفي عن تسليح إسرائيل" ويرددون شعارات مثل "فلسطين حرة، حرة، كلنا فلسطينيون"، و"وقف إطلاق النار الآن" أمام موقع شركة "بي أيه إي سيستمز".

يشار إلى أن مصنع BAE Systems في روتشستر يقوم بإنتاج قطع غيار للطائرة المقاتلة الإسرائيلية الحديثة من طراز "أف-35".

المصدر: رابتلي