مداهمات القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة مقطعا مصورا قال إنه يظهر عمليات قواته المتوغلة في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شن اللواء السابع لجنود الجيش الإسرائيلي غارات على موقع عسكري تابع لحركة حماس ومجمع تدريب يقع وسط المناطق المدنية داخل قطاع غزة".

وحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن "الجنود قاموا بالاستيلاء على المباني وصادروا العشرات من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية والخرائط وأجهزة الاتصالات ومدافع الهاون والوسائل التكنولوجية"، وقاموا بتصفية 30 من مقاتلي "حماس".

المصدر: AP