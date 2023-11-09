إصابة سياسي إسباني برصاصة في الوجه بعد إطلاق النار عليه وسط مدريد

أعلنت الشرطة الإسبانية عن إصابة الرئيس السابق لحزب الشعب الإسباني في منطقة كتالونيا أليخاندرو "أليخو" فيدال كوادراس بالرصاص في وجهه جراء إطلاق النار عليه وسط مدريد اليوم الخميس.

وذكرت الشرطة أن فيدال كوادراس نُقل إلى مستشفى محلي في مدريد.

وقالت الشرطة إنه أصيب برصاصة في وجهه في أحد شوارع مدريد حوالي الساعة 1:30 ظهرا.

وكان فيدال كوادراس، 78 عاما، عضوا منذ فترة طويلة في الحزب الشعبي المحافظ في إسبانيا، وزعيمه الإقليمي في كتالونيا، وعضوا في البرلمان الأوروبي قبل أن ينفصل عنه لتأسيس حزب "فوكس" اليميني المتطرف.

المصدر: AP