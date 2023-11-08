"قارب السلام" يرسو في ميناء بورسعيد المصري

رست سفينة سياحية يطلق عليها اسم "قارب السلام" في ميناء بورسعيد يوم الأربعاء وعلي متنه 1800 ناشط أجنبي وذلك في إطار رحلته في موانئ العالم للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

والسفينة، المعروفة أيضًا باسم "باسيفيك ورلد"، هي سفينة ركاب تبلغ حمولتها 77 ألف طن تابعة لمنظمة "قارب السلام" غير الحكومية.

ورفع نشطاء السلام لافتات مكتوب عليها "أوقفوا قصف المستشفيات"، "أغيثوا الإنسانية في غزة"، "احموا غزة"، "أوقفوا القتل" و"أنقذوا غزة".

وسبق للسفينة أن رست في ميناء تركيا واليونان قبل محطتها النهائية في بورسعيد بمصر.

المصدر: AP