شاهد.. المئات من أفراد الشرطة والجيش يستعيدون السيطرة على أحد السجون في الإكوادور بعد اشتباكات فيه

دخل مئات من أفراد الشرطة والجيش إلى سجن شديد الحراسة في الإكوادور اليوم الأربعاء لاستعادة السيطرة عليه بعد يومين من الاشتباكات بين نزلاء السجن.

ودخل الضباط سجن ليتورال في مدينة غواياكيل وهم مدججون بالسلاح.

ووزعت سلطة السجون في الإكوادور مقاطع فيديو وصورا للعمليات التي يمكن فيها رؤية مجموعة كبيرة من النزلاء مستلقين على وجوههم.

وذكرت خدمة رعاية الأشخاص المحرومين من الحرية في بيان لها أن تفجيرات وتبادل لإطلاق النار بين السجناء دام يومين أدى إلى إصابة سجينين اثنين.

المصدر: AP