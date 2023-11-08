بوتين يلتقي بالأطفال في مركز الأورام السرطانية في موسكو

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مركز الأطفال الوطني للأبحاث الطبية لأمراض الدم والأورام والمناعة باسم دميتري روجاتشيف في موسكو اليوم الأربعاء حيث التقى مع الأطفال المصابين.

واطلع بوتين على الأقسام الجديدة للمركز حيث التقى مع الفتاتين. وكانت إحداهما مصابة بورم يمتد من قاعدة جمجمتها إلى قلبها، لكن الأطباء تمكنوا من استئصاله.

وتحدث بوتين مع مريضتين صغيرتين ومنحهما الهدايا والتقط صورة تذكارية معهما.

ويعد مركز دميتري روجاتشيف الوطني للأبحاث الطبية أحد العيادات الرائدة في العالم لعلاج أمراض الأورام وأمراض الدم لدى الأطفال. وتم إنشاؤه في عام 2005 بعد لقاء فلاديمير بوتين مع ديما روجاتشيف البالغ من العمر 10 سنوات، والذي كان مصابا بسرطان الدم.

المصدر: وكالات