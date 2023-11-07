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الإمارات ترسل مستشفى ميدانيا إلى غزة

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أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي الأساسي للفلسطينيين، في إطار العملية الإنسانية "جالانت نايت 3".

وأظهرت لقطات نشرت اليوم الثلاثاء، إحدى الطائرات الخمس المقرر إقلاعها من مطار أبو ظبي الدولي، وهي محملة بالمعدات والمستلزمات المخصصة للمستشفى الميداني الذي سيتم إنشاؤه في غزة.

ومن المقرر تفريغ بضائع الطائرات في مطار العريش بمصر قبل نقلها إلى قطاع غزة.

وسيتم بناء المستشفى الميداني بسعة 150 سريرا على عدة مراحل، وسيحتوي على أقسام لعدة أنواع من التخصصات بما فيها الجراحة العامة وجراحة العظام وطب الأطفال وأمراض النساء، إلى جانب الخدمات الطبية الأساسية الأخرى التي سيتم توفيرها للأطفال والكبار على حد سواء.

المصدر: رابتلي

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