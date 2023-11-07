متظاهرون يقطعون الطريق في ميناء أمريكي لمنع إبحار سفينة عسكرية محملة بالأسلحة إلى إسرائيل

قام مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة، بعرقلة حركة المرور في ميناء تاكوما الأمريكي، حيث وصلت سفينة إمداد عسكرية "كيب أورلاندو" مؤخرا.

وحسب المتظاهرين فإن أعمالهم تهدف إلى منع تحميل سفينة "كيب أورلاندو".

وقال المنظمون إنهم يعارضون الحرب بين إسرائيل وحماس واستهدفوا السفينة "كيب أورلاندو" بناء على معلومات سرية تفيد بأنها كانت محملة بأسلحة متجهة إلى إسرائيل.

ولم يتسن على الفور تأكيد هذه الادعاءات، إلا أنه أكد اللفتنانت كولونيل بالقوات الجوية بريون جيه ماكغاري، المتحدث باسم وزارة الدفاع، وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، أن السفينة تخضع لسيطرة قيادة النقل البحري العسكري التابعة للبحرية الأمريكية وتدعم حركة الشحنات العسكرية الأمريكية.

وأثارت السفينة "كيب أورلاندو" احتجاجات مماثلة في أوكلاند بولاية كاليفورنيا حيث رست يوم الجمعة قبل أن تبحر إلى تاكوما، حيث قام حوالي 300 متظاهر بتأخير مغادرتها. واعتقل خفر السواحل الأمريكي ثلاثة أشخاص صعدوا على متن السفينة.

المصدر: AP