أبوظبي تستضيف العرض العسكري "حصن الاتحاد"

نظمت وزارة الدفاع الإماراتية النسخة التاسعة من العرض العسكري "حصن الاتحاد" في جزيرة ياس بأبوظبي يوم الأحد الذي حضره رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وفي إطار "حصن الاتحاد 9" قدمت القوات المسلحة بمختلف وحداتها وتشكيلاتها بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي والأجهزة الأمنية الأخرى عروضا حية ضمن سيناريوهات افتراضية لمهام قتالية أظهرت مدى المهارة والاحترافية التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة بمختلف أفرعها ووحداتها الرئيسية وحرس الرئاسة وجهاز الشرطة في أداء المهام الموكلة إليهم في أصعب الظروف وضمن أكثر المواقف تعقيداً.

المصدر: رابتلي + وام