شاهد.. متظاهران يحطمان زجاج لوحة تعود إلى القرن السابع عشر في معرض لندن الوطني

حطم متظاهران من حركة "Just Stop Oil" (فقط أوقفوا النفط) واجهة زجاجية للوحة في معرض لندن الوطني اليوم الاثنين، مطالبين الحكومة البريطانية بوقف تراخيص النفط والغاز الجديدة.

وقام المتظاهران بكسر الزجاج الذي يحمي لوحة "The Rokeby Venus" (فينوس أمام المرآة)، إحدى أشهر الأعمال والوحيدة الموجودة للرسام الإسباني دييغو فيلاسكيز التي تعود إلى القرن السابع عشر.

وأعلنت شرطة لندن عن اعتقال المتظاهرين للاشتباه في ارتكابهما أضرارا جنائية.

المصدر: AP