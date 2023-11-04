بالفيديو.. اثنان من الدببة القطبية يريدان "ركوب" كاسحة جليد روسية

سجلت مناوبة بكاسحة جليد "50 عاما على النصر" الروسية فيديو لاثنين من الدببة القطبية اقتربا ليلا من الكاسحة مشيا على الجليد، وذلك في بحر لابتيفيخ بالمحيط المتجمد الشمالي.

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Ночь. Море Лаптевых. Неспящие белые медведи🐻‍❄️

Благодарим за видео дневальную атомного ледокола "50 лет Победы" ФГУП "Атомфлот" Анну Фишову.