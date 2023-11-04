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الطيران الحربي الإسرائيلي يشن الآن غارات ضخمة على عدة أحياء في مدينة غزة

بالفيديو.. اثنان من الدببة القطبية يريدان "ركوب" كاسحة جليد روسية

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سجلت مناوبة بكاسحة جليد "50 عاما على النصر" الروسية فيديو لاثنين من الدببة القطبية اقتربا ليلا من الكاسحة مشيا على الجليد، وذلك في بحر لابتيفيخ بالمحيط المتجمد الشمالي.

Если кто-то из ваших знакомых будет жаловаться, что сегодня ночью его разбудил домашний питомец (например, 🐱), то обязательно отправьте ему это видео.
Ночь. Море Лаптевых. Неспящие белые медведи🐻‍❄️
Благодарим за видео дневальную атомного ледокола "50 лет Победы" ФГУП "Атомфлот" Анну Фишову.

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