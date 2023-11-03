بالفيديو.. وصول طائرة مساعدات روسية لقطاع غزة إلى مصر

وصلت طائرة وزارة الطوارئ الروسية، والتي تحمل مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، إلى مصر، ونقلت الوزارة لقطات من المطار.

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المصدر: وزارة الطوارئ الروسية