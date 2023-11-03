بالفيديو.. وصول طائرة مساعدات روسية لقطاع غزة إلى مصر

تاريخ النشر:03.11.2023 | 15:30 GMT |
آخر تحديث:03.11.2023 | 15:31 GMT | فيديوهات
وصلت طائرة وزارة الطوارئ الروسية، والتي تحمل مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، إلى مصر، ونقلت الوزارة لقطات من المطار.
المصدر: وزارة الطوارئ الروسية
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن احتمال استهداف "أنصار الله" لطرق الملاحة في باب المندب لا يمكن الحديث عنه حاليا مبينا أنه "لن نكشف عن جميع أوراقنا حاليا".
نشر عدد كبير من المصريين فيديو للناشطة المصرية داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، في مقابلة مع معهد الأمن القومي الإسرائيلي "التابع للموساد الإسرائيلي".
قال الجيش الإسرائيلي إن "قوات لواء الإمام الحسين الإيرانية بقيادة المدعو ذي الفقار وصلت الى جنوب لبنان لمساعدة حزب الله".
قال وزير الخارجية المصري لقناة CNN الخميس إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر هي "اقتراح مثير للسخرية".
طلب زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، من 4 دول السماح لأنصاره بالوصول إلى حدود فلسطين.
اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن لدى الجيش الإسرائيلي حلولا "فريدة" لمشكلة أنفاق حركة حماس بقطاع غزة، بما في ذلك تدميرها بالكامل، مؤكدا أن لدى الجيش القدرة على ذلك.
قالت وسائل إعلام مصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا برفع سعر البنزين.
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل لا تزال تمارس على القاهرة ضغوطا كبيرة للغاية بشأن مقترح استيعاب الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شمال سيناء.
قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء قطاع غزة بحثا عن الرهائن لدى حركة "حماس".
صرح عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، مساء الخميس، بأن الصور القادمة من معركة قطاع غزة مؤلمة.
قال نيكولاس ويستكوت، وهو مدير سابق لقسم الشرق الأوسط في هيئة العلاقات الخارجية الأوروبية، إنه لهزيمة حماس يجب على إسرائيل تدمير قطاع غزة، والتضحية بالدعم الدولي.
كشف وحيد جلال زاده رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أنه في الأيام الأولى لعملية "طوفان الأقصى" وجهت واشنطن رسالة إلى طهران لإبقاء مستوى الصراع بين إسرائيل و"حماس".
ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في هذه الأثناء خطابا انتظره الشارعان العربي والغربي يطرح فيه رؤية الحزب لشكل التعاطي مع إسرائيل على ضوء تطورات الحرب في غزة.
رجحت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها أن يتجاوز عدد المشاهدين لخطاب أمين عام حزب الله المرتقب يوم الجمعة عدد مشاهدي الكلاسيكو الإسباني والكلاسيكو الإنجليزي مجتمعين.
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أن الدعم الموجه لإسرائيل على الساحة العالمية سيضعف "بسرعة كبيرة" وستكون شرعية العملية الإسرائيلية موضع شك.
نشر حزب الله اللبناني مساء يوم الخميس مقطع فيديو ترويجي جديد لكلمة أمينه العام حسن نصر الله التي ستبث يوم الجمعة 3 نوفمبر.
في لقطة نادرة، ظهر مقاتل من كتائب "عز الدين القسام" وهو يلتحم بآلية عسكرية إسرائيلية في غزة ليضع عبوة فوقها من مسافة صفر,
تمكن قطاع كبير من الشعب المصري من استخدام "سلاح المقاطعة"، وتسبب في تكبيد شركات عالمية خسائر فادحة بسبب دعمها لإسرائيل في الحرب على غزة.
دخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.
قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في مصر إليزابيث جونز، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي".
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، مساء الخميس، أنه تم تطويق مدينة غزة من كل الجهات.
أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" في كلمة صوتية مساء يوم الخميس، أنهم دمروا كتبية دبابات إسرائيلية خلال 24 ساعة وقتلوا وأصابوا العديد من الجنود الإسرائيليين.
نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد استهداف مقر قيادة كتيبة للجيش الإسرائيلي بثكنة زبدين بمزارع شبعا عبر مسيرات انقضاضية هجومية تحمل كمية من المتفجرات وأصابت هدفها بدقة داخل الثكنة.
حذرت الإمارات اليوم الجمعة من أن هناك خطرا حقيقيا من اتساع الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة إلى المنطقة، مؤكدة أنها تعمل "بلا هوادة" لضمان وقف إنساني لإطلاق النار.
على الرغم من تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية الجوية والبرية بوتيرة متصاعدة وعنيفة إلا أن خبراء يقولون إن الحملة الإسرائيلية الضارية لا تجري كما تود تل أبيب.
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة إحدى مجنداته بجروح خطيرة، الخميس، عند الحدود المصرية.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نيّة طرح جملة من المقترحات بخصوص قطاع غزة ومنها مغادرة قادة حركة "حماس" للقطاع فيما يشبه تطبيق نموذج بيروت على القيادات الفلسطينية سنة 1982.
عاد الإعلامي المصري باسم يوسف إلى الأضواء مجددا، بعد لقائه الثاني مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، للتحدث عن القضية الفلسطينية.
وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قبيل خطابه المرتقب يوم غد الجمعة، قائلا: "نحن جاهزون".
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن تقرير نشرته قناة "كان" االعبرية إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يدرس طلبات الولايات المتحدة لوقف إطلاق نار إنساني لفترة قصيرة في غزة.
قال مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، روبرت ساتلوف، إن عدم التصديق السائد في دوائر السياسة الأمريكية بأن إسرائيل قادرة على تحقيق أهدافها، ينبع من التجربة الأمريكية.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
قالت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء يوم الخميس إنها "استهدفت بعد ظهر اليوم مقر قيادة كتيبة إسرائيلية في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".
تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع.
أعلن "حزب الله" اللبناني استهدافه 19 موقعا ونقطة عسكرية إسرائيلية دفعة واحدة على طول الحدود اللبنانية مع شمال إسرائيل.
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، العمل على تجنب أي تصعيد للنزاع الراهن، بعد قيام كل من "الحوثيين" في اليمن و"حزب الله" في لبنان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.
دخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستبدأ من الأسبوع القادم بمرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس مساء الخميس مشاهد من التحام مقاتليها بآليات إسرائيلية شرق حي الزيتون وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي وقذيفة "الياسين 105".
تداول عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو قالوا إنه لسقوط عدد من القذائف مجهولة المصدر على بعض المواقع في مدينة رفح المصرية القريبة من غزة.
أيد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رأي رجل الأعمال ديفيد ساكس بشأن إحجام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن ملاحظة هزائم القوات الأوكرانية واستحالة انتصار كييف.
جرت الرياح الدولية بعكس ما يشتهي زيلينسكي فتخلى عنه الحلفاء وتركوه وحيدا ومرتبكا وغاضبا. سيمون شوستر يفصّل الوضع اليائس في أوكرانيا في مجلة التايم.
ترجح المخابرات الأمريكية أن إيران تقوم بدراسة وقياس ردها على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لتجنب المواجهة المباشرة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.
نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن ضباط الجيش الذين يقاتلون على الأرض في غزة، قولهم إن مستوى القتال لمقاتلي حماس أعلى بكثير مما عهدوه في السابق وأن وضعهم بعيد جدا عن نقطة الانهيار.
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان مساء الخميس عن استهداف هدف حيوي إسرائيلي على سواحل البحر الميت.
قالت وكالة "بلومبرغ" إن واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي ارتفعت بنحو 133% خلال أسبوع، لتصل إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا.
سخر رئيس داغستان ، سيرجي ميليكوف، من أحد المشاركين في أعمال الشغب التي شهدتها ماخاتشكالا، عندما ظن أن اليهود قد يكونون مختبئين في توربين طائرة هبطت في مطار المدينة.
تحدث خبراء من مصر لـRT عن فكرة عزل الولايات المتحدة، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومستقبله السياسي في ظل خسائر الجيش الفادحة في الأفراد والمعدات.
تكتيكات جديدة تلجأ إليها الفصائل الفلسطينية ضمن المواجهة مع إسرائيل..
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المزاعم عن تسليم أسلحة روسية من جانب مجموعة "فاغنر" إلى حزب الله في سوريا عديمة الصحة ولا أساس لها.
أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق عن استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية القريبة من مطار أربيل بطائرتين مسيرتين، مساء الخميس.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في قطاع غزة"، معتبرا أنه "لا يوجد مصطلح يمكن أن يشرح الوحشية التي تحدث هناك".
أكد الخبير العسكري اللواء نصر سالم أن تكرار تجربة حصار إسرائيل لبيروت 1982 وإخراج حماس كما فعلت مع "التحرير الفلسطينية" وارد ولكن بشروط منها "تخاذل دولي كامل تجاه الشعب الفلسطيني".
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن توجه إسرائيل إلى عدد من الدول الأوروبية والطلبت منها إرسال سفن مستشفيات إلى مصر لعلاج جرحى قطاع غزة بدلا من إدخال الوقود إلى القطاع.
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن تدخلات الولايات المتحدة في أوكرانيا تسير بشكل سيء، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال انحسار تغطية النزاع الأوكراني في وسائل الإعلام الأمريكية.
أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم، مساء يوم الخميس، وفاة لاعبه أسامة فلوح عن عمر ناهز 24 عاما، بعد مدة طويلة قضاها في وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات الدار البيضاء.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، "اغتيال مصطفى دلول، قائد كتيبة صبرا تل الهوا"، مبينا أن دلول لعب "دورا مركزيا" منذ بداية الحرب في إدارة القتال ضد الجيش الإسرائيلي في غزة.
نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد تظهر إسقاط القوات الجوية الإسرائيلية صاروخا تم إطلاقه من اليمن خلال الأيام الماضية.
أكد سكرتير مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مونتوفاني، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني "أدركت فورا" أنها تتحدث مع مخادعين، بعد أن اتصلا بمكتبها منتحلين صفة مسؤولين في الاتحاد الإفريقي.
قال وزير الخارجية الإيراني إن "هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام، وفي ظله ستدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة ويتم بحث تبادل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين".
كتبت ليوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو" حول توهّم الغرب إمكانية خداع بوتين من جديد، بسبب الاستعصاء الذي بحسبهم يعانيه الجيش الروسي في أوكرانيا.
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ناقشا فيها الأوضاع في غزة وضرورة وقف العنف ضد المدنيين.
أعلن مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، أن السفير الاسرائيلي غادر المملكة، مقابل عودة سفيرها من إسرائيل إضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية معها، لكن الخارجية أكدت استقرار العلاقات.
نشر وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، تدوينة تحدث من خلالها عن مقال يعود تاريخه إلى 100 عام مضت للكاتب زئيف جابوتنسكي، ويحاول إسقاط كلماته على ما يجري حاليا في غزة.
أظهرت الاحصائيات أن حصة الفلسطيني في غزة تتجاوز 10 كغ من المتفجرات الإسرائيلية التي تم إلقاؤها على القطاع، ومن المساعدات المقدمة أقل من 50 مل من المياه.
إطلاق رشقة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل بمستوطنة "كريات شمونة"، واندلاع حريق كبير في مبنى داخل المستوطنة.
الاتصالات الروسية الإيرانية والقناة السرية بين واشنطن وطهران وملفات أخرى في حديث مع وحيد جلال زاده رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.
تجدد الجدال بين علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين مع استمرار الحرب في غزة.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء يوم الخميس أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة متحصنة داخل مبنى شمال بيت حانون بقذيفة "TBG".
نشرت وسائل إعلام عبرية صورة تجمع جنود من لواء جفعاتي الإسرائيلي الذين قتلوا جميعا داخل مركبة النمر المدرعة بعد تفجيرها بصواريخ مضادة للدروع من قبل الفصائل في غزة.
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أنه ربما سيتم اتخاذ القرار حول سحب الثقة من الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبا.
مع قيام بركان تحت سطح البحر العام الماضي بضخ كميات هائلة من المياه في الغلاف الجوي، توقع العلماء أن يصبح ثقب الأوزون في القارة القطبية الجنوبية كبيرا هذا الخريف. لكن ذلك لم يحدث.
تجاوز إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، عبر منصة "ساهم"، 125مليون ريال، شارك فيها أكثر من 200 ألف متبرع.
وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية.
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الجمعة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية.
أظهرت نتائج التصويت أن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق على مشروع قانون منفصل لتخصيص ما يقرب من 14.3 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، دون أي إشارة إلى أوكرانيا.
كشفت القناة 13 العبرية عن كيفية مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من أفراد لواء جفعاتي، أمس خلال مواجهات في قطاع غزة.
يستعد نادي الاتحاد السعودي، لمواجهة حاسمة أمام القوة الجوية العراقي، الاثنين القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024 لكرة القدم.
قاالت وسائل إعلام فلسطينية مساء الخميس إن تعزيزات عسكرية إسرائيلية في طريقها إلى جنين بعد اكتشاف مسلحين فلسطينيين لقوة خاصة إسرائيلية والاشتباك معها في حي الهدف.
أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن بلاده مستعدة لتزويد مستشفيات غزة بالوقود الضروري وذلك برقابة إسرائيلية صارمة "لضمان عدم وصوله إلى حركة حماس".
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يعتقد أن إسرائيل تتجاهل القانون الإنساني الدولي بشأن الوضع في قطاع غزة.
شهدت السفارة المصرية في رام الله وقفة تضامنية نصرةً لغزة، وللمطالبة بفتح معبر رفح.
ذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ينظم أثناء وجوده بالعاصمة الأردنية يوم السبت 4 نوفمبر، اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الحليفة، بخصوص قطاع غزة.
أفادت مراسلتنا بمقتل جنديين إسرائيليين في المعارك شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحدهما قضى متأثرا بجراح خطيرة كان قد أصيب بها.
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تحديثا لعدد قتلاه والمحتجزين الموجودين لدى "حماس" في قطاع غزة، مبينا أن العدد يتغير ويتم تحديثه وفقا للمعلومات الاستخباراتية.
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، عن قراراته الرسمية، في أزمة مباراة نادي اتحاد جدة السعودي أمام مضيفه سباهان أصفهان الإيراني.
اكتشف علماء جامعة هاليم في كوريا الجنوبية أن تناول وجبة العشاء في وقت متأخر، وعدم تناول وجبة الفطور يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
دعا وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين مصطفى رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون، للمشاركة في أكبر حدث عسكري تنظمه مصر على أراضيها.
ضيف حلقة نيوزميكر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي.
أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الجمعة، أن ما يقوم به حزب الله على الحدود يأتي ضمن قواعد الاشتباك، لافتا إلى أنه "إذا أراد الإسرائيليون توسيع العملية فنحن جاهزون لذلك".
وجه الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بإطلاق حملة شعبية لإغاثة قطاع غزة.
قال الخبير في الشأن الإسرائيلي وأستاذ اللغة العبرية بجامعة عين شمس المصرية محمد عبود، إن الاستخبارات الإسرائيلية شنت هجوما على شيخ الأزهر عبر معهد أبحاث ودراسات الأمن القومي INSS.
أعلن مجلس إدارة نادي سباهان أصفهان الإيراني، الخميس، تصعيد أزمة مباراة فريقه أمام ضيفه نادي اتحاد جدة السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، آنا أوكولوفا، أن الجيش يركز اهتمامه على شمال قطاع غزة، لكنه قد يوسع عملياته لتشمل مناطق أخرى من القطاع، بما فيها الجنوب في حال الضرورة.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن على إسرائيل وحركة حماس "وقف" القتال من أجل إتاحة الوقت لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، لكنه لم يدعم فكرة الوقف الكامل لإطلاق النار.
علقت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على هجوم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي "INSS" بشدة على شيخ الأزهر.
قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن تصريحات فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، تسببت بحدوث انقسام في واشنطن حول تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا.
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