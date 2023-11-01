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مشاهد من مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس فرنسا ماكرون في كازاخستان

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء 1 نوفومبر إلى كازاخستان واستقبله نظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف في العاصمة أستانا.

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المصدر: أ.ب.

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