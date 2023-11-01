مشاهد من مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس فرنسا ماكرون في كازاخستان

تاريخ النشر:01.11.2023 | 20:30 GMT |
آخر تحديث:01.11.2023 | 20:31 GMT | فيديوهات
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء 1 نوفومبر إلى كازاخستان واستقبله نظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف في العاصمة أستانا.
المصدر: أ.ب.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم "عزل" حركة حماس، فيما عرضت "بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.
أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.
أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه احتجاجا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى "حماس" في قطاع غزة.
أكد سياسيون ومراقبون مصريون أن خطة جديدة تدرسها تل أبيب لإقناع مصر باستقبال سكان غزة وتوطينهم في أراضيها، مقابل شطب كافة ديون مصر، لن تتم وأن تهجير الفلسطينيين لن يحدث.
أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي "القسام".
حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد ينقلب ضد إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه.
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن "السعودية أكدت لواشنطن استمرار اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة".
وجه مقاتلو "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء رسالة إلى مقاتلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطيني.
هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي "INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.
يحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة حول غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة.
كشف حزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء "خسائر" الجيش الإسرائيلي في التصعيد على الحدود اللبنانية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر.
أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.
نشرت وسائل إعلام عبرية صورة تجمع جنود من لواء جفعاتي الإسرائيلي الذين قتلوا جميعا داخل مركبة النمر المدرعة بعد تفجيرها بصواريخ مضادة للدروع من قبل الفصائل في غزة.
كشفت القناة 13 العبرية عن كيفية مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من أفراد لواء جفعاتي، أمس خلال مواجهات في قطاع غزة.
تجدد الجدال بين علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين مع استمرار الحرب في غزة.
هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، بشن هجمات على اليمن ردا على الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها حركة "أنصار الله" الحوثية مؤخرا على إسرائيل.
تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ إلى النائب العام ضد داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد، دانيال هاغاري، إن الحوثيين "يريدون تشتيت انتباهنا عن المعركة في قطاع غزة"، في تعليق له على إطلاق الحوثيين صواريخ على أهداف إسرائيلية.
أثارعضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" باليمن (الحوثيون) حزام الأسد تساؤلات حول ما كتبه تزامنا مع إعلان وسائل إعلام عبرية اعتراض صواريخ فوق إيلات يرجح أنها قادمة من اليمن.
أعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.
أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن خطط الجيش الإسرائيلي في الهجوم الجاري حاليا على قطاع غزة تغيرت بشكل جذري.
أعلن الجيش الإسرائيلي وصول زوارق حربية إسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر، وذلك في أعقاب إطلاق "الحوثيين" مسيرات وصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل.
أفادت مراسلتنا في مصر بوصول عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح البري على الجانب المصري، ويتم نقلهم بسيارات إسعاف مصرية من المعبر إلى مستشفيات شمالي سيناء.
تحركت دول أمريكا اللاتينية في وجه القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 8 آلاف قتيل معظمهم أطفال بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين.
أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم "إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع "علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن ما ستنشره كتائب القسام حول خسائر الجيش الإسرائيلي "سيصدم العدو وشعبه".
دخلت الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع النزاع في الشرق الأوسط.
كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من الاشتباكات بين عناصرها والقوات الإسرائيلية التي توغلت غرب "إيرز" يوم الأحد 29 أكتوبر.
دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.
أعلن المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.
شدد العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد في غزة.
نشرت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، مشاهد لعمليات إطلاق دفعات الصواريخ والطائرات المسيرة، من اليمن باتجاه مواقع إسرائيلية.
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية إنشاء مستشفى ميداني من إنتاج "مصنع 200 الحربي" على معبر رفح، لتقديم الإسعافات للمصابين النازحين عن غزة.
أثار الزي التنكّري الذي ارتداه نجل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو خلال "الهالوين" الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا هذه الخطوة لا إنسانية.
نشرت كتائب "القسام" مساء اليوم الثلاثاء "مشاهد حية من توجيه طوربيدات "العاصف" تجاه عدد من الأهداف البحرية المعادية خلال معركة طوفان الأقصى".
تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.
عرضت كتائب "القسام" اليوم الأربعاء مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة شرق بيت حانون.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو مصور يعرض مشاهد من "التحام" مقاتليها بالآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون وتدمير عدد منها.
أكد الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، أن الجيش الإسرائيلي بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، مشددا على تدمير 22 آلية وقتل الكثير من الجنود.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، إن مقتل جنود الجيش في المعارك مع مقاتلي حركة "حماس" في غزة، يشكل ضربة قاسية ومؤلمة.
أفاد مصدر أمني مصري بأن مصر ستستقبل ما يصل إلى 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة، عبر معبر رفح.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن تدمير المدرعة الإسرائيلية في غزة حادث صعب وغير مسبوق وأخذ حياة الكثيرين.
حذرت وزارة الصحة في غزة مساء يوم الثلاثاء من توقف المولدات الكهربائية الرئيسية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي خلال ساعات.
هاجمت وسائل الإعلام الإسرائيلية علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، "بعد أن أشاد بأدولف هتلر على خلفية جرائم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.
تحدث اللواء حاتم صابر الخبير المصري فى مكافحة الإرهاب، عن زيارة رئيس الوزراء المصري وعدد من المسؤولين المصريين لمقر الكتيبة 101 في سيناء.
تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول قرار قطري بإعدام ثمانية هنود مدانين بالتجسس لإسرائيل.
علقت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على هجوم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي "INSS" بشدة على شيخ الأزهر.
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.
وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه بأن الحرب ستستمر حتى "تحقيق النصر"، مشيرا إلى أن "الحرب طويلة لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا".
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تحقق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية، مضيفا "لكننا ندفع ثمنا باهظا أيضا".
نشر الجيش الإسرائيل صورا لتوغل قواته في قطاع غزة وعملياته البرية هناك.
علق عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولين وريتشارد بلومنثال على درس واشنطن مسألة إرسال قوة متعددة الجنسيات لقطاع غزة وذلك بعد "القضاء" على حركة حماس، وإعطاء دور للرياض فيها.
نشرت "سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة "التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.
تحت عنوان "أعطوا غزة للسعوديين"، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.
أصدر الأزهر، اليوم الثلاثاء، بيانا تعقيبا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في جباليا في قطاع غزة.
بدا اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد" المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مصدوما، خلال الإعلان عن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية أمس الاثنين.
وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.
يلفت سلاح "يلابوغا" الكهرومغناطيسي الجوي المجنح الروسي، مجددا انتباه وسائل الإعلام.
يعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.
أفاد مصدر مصري مسؤول، بخروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم الأربعاء .
قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.
"عرض "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء مشاهد من "استهدافه لموقعي الجيش الإسرائيلي في البياضة (القطاع الشرقي) وثكنة برانيت (القطاع الغربي) عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
صرح السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي بأن الجيش الإسرائيلي يقاتل "حماس" في الأنفاق بمنطقة جباليا.
دوت صافرات الانذار في تل أبيب وعدد من المناطق في إسرائيل بعد إطلاق رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة.
علّقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطط تهجير سكان غزة، ووصفه لهذه الخطط بأنها "سيناريوهات افتراضية، أو حتى مفاهيمية".
السعال هو أحد الأعراض الشائعة لأمراض الجهاز التنفسي. فما العمل إذا استمر السعال لفترة طويلة؟ وهل عواقبه خطيرة؟
علق قائد نادي النصر السعودي، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل ساخر على تتويج غريمه لأرجنتيني ونجم نادي إنتر ميامي ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة.
تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الكوارث التي تنتظر أوروبا من بيع أسلحة أوكرانيا في السوق السوداء.
أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة خاصة إلى نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي".
انعكست الحرب الدائرة في غزة في الولايات المتحدة في شكل رصد وملاحقة لأصحاب المواقف المنتقدة لإسرائيل في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقد العديد وظائفهم، كما أجبر البعض على التراجع.
أثار نادي الاتحاد الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بعد دقائق من نهاية مباراة الأهلي وأبها مساء أمس الثلاثاء.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول استفادة مقاتلي حماس من الدمار الذي يسببه القصف الإسرائيلي في غزة.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها التحموا مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون، مستهدفين القوات والآليات بمختلف الأسلحة.
حشد الإسرائيليون لمعركة غزة كل ما لديهم، بما في ذلك جندي احتياطي يبلغ من العمر 95 عاما. الإعلان عن النبأ تم بطريقة استثنائية ومن قبل مسؤول إسرائيلي رفيع.
تعهدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن يوم الثلاثاء بشن "حرب لا هوادة فيها" ضد تصاعد مشاعر معاداة السامية، بعد العثور على رسومات جدارية في العاصمة باريس.
خصصت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفحة على موقعها الإلكتروني، لصور وأسماء الجنود القتلى في الحرب على غزة.
شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية "كارلسبيرغ" على "تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.
أقر الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون، بأنه كان من الصعب جدا على بلاده منافسة العرض السعودي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي جنوبي لبنان بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيه.
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، يوم الثلاثاء، إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون المساعدات العسكرية والإنسانية لإسرائيل وأوكرانيا إذا أقره مجلس النواب بشكل منفصل كما يقترح.
كشف أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة عباس شراقي عن صور التقطت بالأقمار الصناعية، تشير إلى فتح بوابة التصريف الشرقية بكامل طاقتها استعدادا للملء الخامس لسد النهضة.
أعلنت "كتائب القسام" قبل قليل تدمير آلية تابعة للجيش الإسرائيلي شرق حي الزيتون في قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105"، واشتعال النار فيها.
وصف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الملياردير ورئيس مؤسسة "المجتمع المنفتح" جورج سوروس، بأنه كاره للبشر.
أفاد مراسل RT بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت قبل قليل حيا سكنيا في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة، وسط أنباء عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.
أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تقديرها لموقف مجلس الأمة الكويتي بتبني مطلب ملاحقة قادة "الكيان الصهيوني الفاشي" في المحافل الدولية.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الأسرى لدى حركة "حماس" منذ 7 أكتوبر إلى 240.
فيما يواصل الجيش الإسرائيلي توغله البري في قطاع غزة رافعا شعار القضاء على حماس وشل قدراتها العسكرية، تبرز إلى الواجهة شبكة أنفاق غزة التي تضم بحسب تقديرات ألفًا وثلاثَمئة نفق
أعلنت حكومة تشيلي اليوم الأربعاء أنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور ردا على "انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة".
وجه رئيس الإمارات محمد بن زايد بإعادة تسمية "مطار أبو ظبي الدولي" ليصبح "مطار زايد الدولي"، وفقا لما نشرته وكالة "وام" اليوم الثلاثاء.
وفقا للدكتورة تاتيانا سيليفيرستوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، ليس لتناول الحلويات تأثير مباشر في تطور النوع الثاني من داء السكري، ولكنه يساعد على زيادة الوزن.
توفي المريض الثاني في العالم، الذي أجريت له عملية زراعة قلب خنزير.
أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصدر، أن إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.
قال مدير المستشفى الأندونيسي إن أغلب الجثامين والجرحى في مجزرة مخيم جباليا اليوم، مصابون بجروح تدل على استخدام أنواع جديدة ومختلفة من الأسلحة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء اعتراض طائرة مسيرة تسللت إلى إيلات، وصاروخ أرض-أرض أطلقا من منطقة البحر الأحمر.
أثار كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، الجدل في مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن الدور الـ16 من كأس ملك السعودية، إثر احتجاجه على قرارات الحكم وتقدمه بطلب غريب للحكم الرابع.
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