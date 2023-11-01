شاهد.. صاروخ أطلق من غزة يسقط وسط طريق سريع بين السيارات جنوبي إسرائيل
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wc4d
وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مسؤولتها عن قصف أسدود، ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين، وضمن عمليات "طوفان الأقصى".
وشهدت المستوطنة سقوط وابل من الصواريخ على مناطق متفرقة منها ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته آلاف الفلسطينيين.
المصدر: RT