 
مباشر
عاجل
الصحة المصرية: رفع درجة الاستعداد في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد لاستقبال جرحى غزة

شاهد.. صاروخ أطلق من غزة يسقط وسط طريق سريع بين السيارات جنوبي إسرائيل

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wc4d

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.

إقرأ المزيد
مشاهد توثق حريقا ودمارا في أسدود جراء رشقات الصواريخ الفلسطينية (فيديوهات)
مشاهد توثق حريقا ودمارا في أسدود جراء رشقات الصواريخ الفلسطينية (فيديوهات)

وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مسؤولتها عن قصف أسدود، ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين، وضمن عمليات "طوفان الأقصى".

وشهدت المستوطنة سقوط وابل من الصواريخ على مناطق متفرقة منها ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته آلاف الفلسطينيين.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر (فيديو)