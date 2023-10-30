تداول فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة

تداولت صفحات إخبارية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة.

إقرأ المزيد

وأشار شهود عيان إلى أن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم "قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".

وشارع صلاح الدين هو الطريق السريع الرئيسي في قطاع غزة، يبلغ طوله 45 كيلومترا ويمتد على طول القطاع ابتداء من معبر رفح في الجنوب وحتى معبر إيرز في الشمال.

سمّي طريق صلاح الدين بهذا الاسم تيمّنا بالقائد المسلم الشهير صلاح الدين الأيوبي.

المصدر: RT