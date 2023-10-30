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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو من عمليته البرية الأخيرة في غزة

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نشر الجيش الإسرائيلي فيديو من عمليته البرية الأخيرة في قطاع غزة، معلنا القضاء على عناصر من حركة "حماس" خلال الساعات الماضية.

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بيان جديد للجيش الإسرائيلي حول العملية البرية في غزة (فيديو)
بيان جديد للجيش الإسرائيلي حول العملية البرية في غزة (فيديو)

وقال المتحدث باسم الجيش اليوم الاثنين إنه تم استهداف مبنى تجمع تابع لـ"حماس" يوجد فيه أكثر من 20 ناشطا، مؤكدا أنه خلال آخر 24 ساعة تم ضرب حوالي 600 هدف منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن اختباء وتجمع تابعة لعناصر الحركة، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع.

المصدر: RT

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