الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لعرباته المدرعة في سواحل قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات جديدة لجنوده ومركباته المدرعة في أثناء تنفذها عملية برية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قامت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه من قيادة الجيش بمهاجمة مبان عسكرية تابعة لحركة "حماس" تواجد فيها بعض المخربين، كما تمت مهاجمة مواقع مضادة للدبابات ونقاط مراقبة وبنية تحتية عسكرية".

وأضاف البيان: "تمكنت قواتنا من القضاء على الإرهابيين الذين أطلقوا النار باتجاه القوات، بالإضافة إلى الإرهابيين الذين تم التعرف عليهم على الشريط الساحلي في منطقة زيكيم في قطاع غزة".

المصدر: RT