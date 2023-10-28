لقطات جديدة لحادث السير المروع على طريق القاهرة الإسكندرية

لقي 32 شخصا على الاقل مصرعهم وأصيب 63 آخرين في حادث اصطدام حافلة ركاب وعدد من السيارات واشتعال بعضها على طريق سريع يربط بين القاهرة ومدينة الإسكندرية على البحر المتوسط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة كانت في طريقها إلى القاهرة عندما اصطدمت بالمركبة المتوقفة. واصطدمت سيارات أخرى بالحافلة واشتعلت النيران في بعضها.

وأظهرت لقطات متداولة عديدا من المركبات المحترقة على جانب الطريق بينما يقوم رجال الإطفاء بإخماد النيران فيها.

وحسب صحيفة الأهرام فإن 29 مركبة شاركت في الحادث الذي وقع منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، على بعد حوالي 160 كيلومترًا شمالي القاهرة.

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من الطقس السيئ والضباب الكثيف على الطرق السريعة.

وأفاد موقع "المصري اليوم" بأن سوء حالة الطقس وانتشار الشبورة المائية في الصباح تسبب بوقوع الحادث المروع.

المصدر: AP