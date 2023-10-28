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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لإحباط مقاتلاته هجوما جويا في منطقة البحر الأحمر

فيديوهات

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لإحباط مقاتلاته هجوما جويا في منطقة البحر الأحمر
RT
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لإحباط سلاح الجو هجوما جويا في منطقة البحر الأحمر
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نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو أفاد بأنه يوثق عملية إحباط سلاح الجو هجوما جويا في منطقة البحر الأحمر.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط هجوم جوي في منطقة البحر الأحمر.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "تم استدعاء قوات سلاح الجو في ساعات الصباح في أعقاب تهديد جوي تم رصده في منطقة البحر الأحمر".

وأضاف أن "سلاح الجو تمكن من اعتراض أهداف معادية كانت في المنطقة"، وأفاد بأنها لم تشكل أي تهديد على السكان حيث لم تصل إلى داخل إسرائيل.

المصدر: RT

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