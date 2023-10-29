راكب أمواج يسجل لحظة نجاته بعد اصطدامه بحوت أحدب

سجل الأسترالي جيسون برين البالغ من العمر 55 عاما لحظة اصطدامه بحوت أحدب خرج من الماء فجأة وهبط فوقه ليسحبه إلى الأعماق وذلك أثناء ممارسته ركوب الأمواج الشراعي على شاطئ سيدني.

وحسب برين، فإن حوتا علق بالكابل الذي كان موصولا برجله، ولم يتمكن من الصعود إلى السطح لبضعة ثوان. وعاد برين إلى السطح فقط بعد انقطاع الحبل المربوط بساقه.

ويعتقد الأسترالي أن عمر الحوت الصغير وجلده الناعم ساعده في البقاء على قيد الحياة لأن الحيتان البالغة مغطاة بأصداف حادة كانت قد تمزق جسده.

وقال برين: "لقد ظنوا أنني كنت أروي قصة مختلقة، ثم أدركت أن كاميرا GoPro الخاصة بي قد التقطت كل شيء".

المصدر: وكالات