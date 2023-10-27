لقطات لقيام الجيش الإسرائيلي بإنزال بحري في جنوب قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة لقطات لوحدة الكوماندوز البحرية تقوم بعملية إنزال ودهم بحرية في جنوب قطاع غزة، مضيفا أنه خلال العملية تم تدمير بنى تحتية تابعة لحركة "حماس".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "نفذت قوات الكوماندوز البحري خلال ساعات الليلة الماضية عملية دهم مركزة من البحر في جنوب قطاع غزة، حيث دمر أفراد الكوماندو البحري بنى تحتية لـ"حماس"، ونشطت داخل مجمع تستخدمه أفراد القوة البحرية لحركة حماس.".

وسبق أن أعلنت "كتائب القسام" أن قوات إسرائيلية حاولت تنفيذ عميلة إنزال على شاطئ مدينة رفح جنوب القطاع فجر اليوم، وأنها فرّت تاركة كميات من الأسلحة.

المصدر: AP + RT