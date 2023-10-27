بعد رفضه إمداد أوكرانيا بالأسلحة.. زعيم حزب هولندي يتعرض للضرب في بلجيكا

تعرض زعيم حزب "المنتدى من أجل الديمقراطية" الهولندي تييري بودي، لهجوم من قبل رجل يحمل مظلة لدى وصوله إلى جامعة غينت في بلجيكا مساء الخميس لإلقاء محاضرة.

وكان المهاجم ينتظر بودي خارج الجامعة وضربه مرة واحدة على رأسه قبل أن تعتقله قوات الأمن.

وحسب وسائل الإعلام البلجيكية فإن المهاجم رجل يبلغ من العمر 33 عاما من أصل أوكراني.

ولم يصب السياسي الهولندي بأذى، كما أنه تمكن من إلقاء محاضرته في وقت لاحق.

ومن المعروف أن تييري بودي يعارض إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وقبل العملية الخاصة الروسية تعرض لانتقادات متكررة بسبب تصريحاته المؤيدة لروسيا.

المصدر: AP + وكالات