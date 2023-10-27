البنتاغون ينشر فيديو لاعتراض مقاتلة صينية لقاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي

نشرت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ لقطات وصفتها بأنها "اعتراض غير آمن" من قبل مقاتلة صينية لقاذفة أمريكية من طراز بي-52 كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي.

وذكرت قيادة القوات الأمريكية أن مقاتلة صينية اقتربت على مسافة 10 أقدام (3 أمتار) من قاذفة أمريكية بسرعة فائقة غير خاضعة للسيطرة، مما كان من شأنه أن يؤدي إلى حادث اصطدام بين الطائرتين.

ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية هذا الحادث حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال حادثة مماثلة في مايو الماضي، رفضت الحكومة الصينية الشكاوى الأمريكية وطالبت واشنطن بإنهاء مثل هذه الرحلات الجوية فوق بحر الصين الجنوبي.

المصدر: AP