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بالفيديو من طولكرم.. تشييع جثامين فلسطينيين سقطوا في هجوم إسرائيلي على مخيم نور شمس

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شهدت مدينة طولكرم بالضفة الغربية اليوم تشييع 13 شخصا قتلهم الجيش الإسرائيلي جراء هجوم في مخيم نور شمس.

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بالفيديو.. قتيل وعدد من الجرحى بقصف مسيرة إسرائيلية لشبان في مخيم نور شمس
بالفيديو.. قتيل وعدد من الجرحى بقصف مسيرة إسرائيلية لشبان في مخيم نور شمس

المصدر: أ.ب.

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