بالفيديو من طولكرم.. تشييع جثامين فلسطينيين سقطوا في هجوم إسرائيلي على مخيم نور شمس

تاريخ النشر:20.10.2023 | 18:52 GMT |
آخر تحديث:20.10.2023 | 19:03 GMT | فيديوهات
شهدت مدينة طولكرم بالضفة الغربية اليوم تشييع 13 شخصا قتلهم الجيش الإسرائيلي جراء هجوم في مخيم نور شمس.
المصدر: أ.ب.
قالت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي في تقرير لها، إن المعركة الدبلوماسية حامية الوطيس بين إسرائيل ومصر وستقرر مستقبل غزة والحرب في المنطقة.
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لوقف العمليات العسكرية في غزة.
قال المتحدث باسم البنتاغون إن طاقم المدمرة "يو أس أس كارني" العاملة في شمال البحر الأحمر أسقطت 3 صواريخ "كروز" هجومية برية وطائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن.
تشير الأبحاث إلى أن الذين أصيبوا بفيروس كورونا معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالعديد من أمراض المناعة الذاتية.
وقعت اشتباكات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين في ميدان التحرير، خلال دخوله للتعبير عن التضامن مع فلسطين، ولكن القوات تفاجأت بتحول المتظاهرات من دعم فلسطين لهتافات ضد الدولة.
كتب ميخائيل نيكولايفسكي، في "فوينيه أوبزرينيه"، عن خطة للي ذراع مصر كي تقبل بالمخطط الإسرائيلي-الأمريكي.
صرح السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي لوكالة "تاس" بأن إسرائيل قررت إطلاق عملية برية في قطاع غزة.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للقوات الخاصة المصرية والجنود المصريين لحظة انتشارهم عند معبر رفح تمهيدا لفتحه.
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن "المخطط أكبر من غزة فلماذا يأتى الأمريكان والبريطانيون والفرنسيون والألمان والإيطاليون كل ببوارجه العسكرية قبالة ساحل غزة".
أدانت وزارة الخارجية المصرية، قيام الإعلام الغربي باستهداف مصر منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، مؤكدة أن مصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروج الرعايا الأجانب.
يظهر مقطع فيديو نقلته وكالة "أسوشيتد برس" من كاميرا مراقبة في نتيف هسارا الإسرائيلية، إطلاق وابل من الصواريخ ثم انفجارا في اتجاه يقال إنه يتوافق مع موقع المستشفى الأهلي في غزة.
أفاد مراسل "بي بي سي"، فرانك غاردنر، بأن حركة "حماس" الفلسطينية أبلغت إسرائيل باستعدادها لإطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم مقابل وقف فوري لإطلاق النار.
علق الإعلامي المصري عمرو أديب على الهجمات التي شنها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الفنانة أنغام، مشيدا بردها الحازم عليه.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أن إسرائيل اتخذت "قرارا استراتيجيا" بالتركيز على قطاع غزة فقط، وذلك على خلفية تبادل إطلاق النار مع "حزب الله" في الشمال.
غضب كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما اكتشف النشطاء أن محرك البحث غوغل قام بحذف اسم سيناء من خرائطه.
تستعد الميادين المصرية لمظاهرات عارمة تحت مسمى "جمعة الغضب"، بعد قيام الجيش الإسرائيلي بحرب كبيرة على غزة ومدن فلسطينية أسقطت مئات الضحايا.
قالت المستوطنة الإسرائيلية ياسمين بورات إن المدنيين الإسرائيليين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية وليس من قبل "حماس".
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن الليلة أكثر من مئة غارة على مواقع عدة في غزة، فيما قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن تدمير غزة سيضر بجهود الجيش، لأن "مقاتلي حماس ينتظروننا تحت الأرض".
فتحت المطربة المصرية أنغام النار على رئيس قسم الإعلام العربي في إسرائيل، أفيخاي أدرعي، بعد أن هاجمها لقيامها بـ"الدعاء عليه".
ارتفع بحث المصريين عبر محركات غوغل خلال الساعات الماضية عن كلمة سيناء بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى العديد من المنشورات حول حذف اسم شبه جزيرة سيناء من على خرائط غوغل.
هاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الفنانة المصرية أنغام بعدما دعت عليه وكتبت "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".
أجرى الرئيس التركي رجب طيب ردوغان محاداث هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتناولت تطوّرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع، معتبرا أن العنف في غزة يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء.
توفي نجم كمال الأجسام البرازيلي كريستيان فيغيريدو، بشكل مأساوي عن عمر ناهز 29 عاما، بعد مضاعفات ظهرت عليه أثناء خضوعه لعملية جراحية في الكبد.
تتواصل الحرب على غزة في يومها الرابع عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
دخلت آليات مصرية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يفصل مصر عن قطاع غزة، بهدف تمهيد الطريق الذي دمره قصف إسرائيلي.
صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، يوم الجمعة، بأن الهجمات التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي في قطاع غزة "لم يسبق لها مثيل منذ عقود".
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف المساعدة لأوكرانيا بـ"الاستثمار الذكي".
أعلنت شركة "ماريان أباريل" الهندية وهي إحدى الشركات الرئيسية التي تزود شرطة إسرائيل بالزي الرسمي، أنها أنهت عقدها بسبب الغارات على غزة، وعزت الأمر إلى أسباب "ذات طبيعة أخلاقية".
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مصر بلد ذات سيادة ويجب الإقرار بالقوانين المصرية، وسندخل المساعدات لغزة وفق قوانينها.
بدأ المسؤولون بمعبر رفح البري رفع الحواجز الخرسانية في المعبر، وتوجهت شاحنات المساعدات إليه اختصارا للوقت ولدخول أكبر كمية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
سيكون بمقدور نادي الهلال السعودي، الحصول على تعويض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إصابة نجمه نيمار خلال لقاء البرازيل وأورغواي أمس الأربعاء في تصفيات مونديال 2026.
كشفت مصادر مصرية مطلعة عن مشاركة واسعة لقمة مصر الدولية للسلام، والتي تعقد في العاصمة الإدارية، استجابة لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
أفادت محطة إذاعة Bio Bio، بأن وزارة الخارجية التشيلية استدعت السفير الإسرائيلي لديها بسبب انتقاده لسلطات البلاد على خلفية أحداث غزة.
أبدى قراء Haber7 إعجابهم بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء تسيير دوريات فوق البحر الأسود تنفذها مقاتلات تحمل صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال".
أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن مجهولين قاموا بتفجير خط الغاز الواصل إلى معمل "كونيكو" للغاز، والذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي كقاعدة له في ريف محافظة ديرالزور، شرقي سوريا.
شهدت أرض مطار الرياض، استقبالا حارا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لرئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.
هددت كوريا الشمالية بتوجيه ضربة استباقية ضد الولايات المتحدة، "التي تقوم بالتحضير لحرب نووية من خلال نقل معداتها العسكرية الاستراتيجية" إلى شبه الجزيرة الكورية.
قال مراسل RT مساء يوم الخميس، إن مصر بدأت بإزالة الحواجز الأسمنتية وفتح بوابة معبر رفح من الجانب المصري.
أفادت وزارة الطاقة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة نفذت اختبارات لتفجيرات كيميائية في ولاية نيفادا، كما تم تنفيذ انفجار كيميائي في نفق تحت الأرض.
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، إقرار برنامج لمبادلة الديون بين مصر والصين مقابل تنفيذ مشروعات تنموية في مصر.
يمتلك "حزب الله" إلى جانب مختلف المنظومات الصاروخية وراجمات الصواريخ أسطولا متنوعا من المعدات الحربية، بينها نماذج مثيرة للانتباه.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن قطاع غزة شهد سقوط تقريبا 4 آلاف من المدنيين منهم 1500 ألف طفل.
فاجأ ترامب معجبيه ومنتقديه بتصريحات تتعلق بهجوم حماس الأخير على إسرائيل. جيم جيراغتي يسرد ما قاله ترامب في واشنطن بوست.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة لقائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا خلال استقباله، أكد فيها ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة على نحو مستدام.
أفاد مراسلنا، الجمعة، بأن أبراج الزهراء وسط مدينة غزة تدمرت بشكل كامل جراء غارات إسرائيلية متتالية وعنيفة.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على اتهام وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين لنجم ريال مدريد السابق واتحاد جدة السعودي الحالي كريم بنزيما لدعمه غزة والفلسطينيين.
أعلنت حركة كتائب "حزب الله" في العراق، اليوم الخميس، توجهها إلى الحدود مع الأردن "نصرة للقضية الفلسطينية".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن 45 طائرة شحن تحمل 1000 طن من الأسلحة، وصلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الجاري.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سيمثل روسيا في القمة حول قطاع غزة التي ستعقد في القاهرة.
نشر فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للرئيس وهو يصافح القوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في إسرائيل، دون تغطية وجوههم أو غيرها من السمات التعريفية.
تداول رواد منصة "X" مقطع فيديو لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق وسفير المملكة الأسبق في أمريكا، الأمير تركي الفيصل وما قاله عن الأحداث الأخيرة في غزة منذ "طوفان الأقصى".
كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، عن قراره النهائي فيما يخص نجم الفريق المغربي نصير مزراوي، عقب دعم اللاعب لفلسطين وضحايا قطاع غزة على إثر أعمال العنف من الجانب الإسرائيلي.
أكد النائب المصري أحمد فرغلي دعم شعب بلده لقضية فلسطين وللشعب الفلسطيني، وأدان الاعتداء على مستشفى المعمداني بقطاع غزة داعيا دولته لطرد سفير إسرائيل ومراجعة كل الاتفاقيات المبرمة.
تصطدم محاولات وسائل الإعلام الدولية التكهن بمآلات الغزو الإسرائيلي المرتقب لقطاع غزة بالكثير من العقبات أولها فشل خطة إسرائيل في "تفريغ" المنطقة من سكانها بـ"نكبة" ثانية.
وصفت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان اتهام وزير الداخلية جيرالد دارمانين كريم بنزيما بعلاقته مع "الإخوان المسلمين" بأنه تضليل متهمة اللاعب بـ"مجاملة الأصوليين الإسلاميين".
نشر موقع "Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي.
تتواصل الحرب على غزة في يومها الثالث عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
أعرب عدد من أفراد عائلات الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة عن غضبهم بعد حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن أن إسرائيل ستسمح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر مصر.
دعا زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الشعوب الإسلامية والعربية إلى تجمع شعبي سلمي والاعتصام عند الحدود الفلسطينية لحين فك الحصار عن قطاع غزة.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في الأنبار برشقة صاروخية. وأكدت أن الصواريخ أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 طائرات حربية أوكرانية خلال اليوم الماضي، ليصل مجموع طائرات العدو التي تم إسقاطها خلال آخر أسبوع إلى 12 طائرة.
أفادت مراسلتنا، بمقتل 13 فلسطينيا في مخيم نور شمس خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضا رام الله والبيرة، وكذلك نابلس، شمال الضفة الغربية.
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن جميع المستوطنين في فلسطين لا ينطبق عليهم تصنيف المدنيين، وجمعيهم جنود سابقون أو لاحقون، حيث يخدمون في الجيش لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد سن الـ18.
باشرت سلطات جورجيا باتخاذ الاستعدادات اللازمة للتصدي لعواقب استخدام السلاح النووي في المنطقة.
كشف المحامي الدولي التونسي علي عباس، عن الطريقة الوحيدة التي قد تجعل نادي الهلال السعودي لا يضطر لدفع راتب نجمه البرازيلي نيمار، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرا.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن الانتفاضة سوف تستمر إلى الأبد، والكنيسة الأوكرانية ستولد من جديد، كنتيجة لما يدور الآن حول العالم.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري يوم الجمعة، إن القوات الجوية الإسرائيلية مستعدة لصد هجمات الحوثيين في اليمن.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الجمعة، أنها أطلقت سراح محتجزتين أمريكيتين استجابة لطلب قطري.
تناقلت مواقع التواصل فيديو قالتن إنه لرجل عماني في الدقم يطرد مجموعة من الضباط البريطانيين بسبب دعم المملكة المتحدة لإسرائيل في عدوانها على غزة.
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر مساء الخميس أنه أحبط محاولة ليلية للرئيس المخلوع محمد بازوم للهروب من الاعتقال مع عائلته بعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله في أعقاب انقلاب عسكري.
ما زال طموح مسؤولي نادي الهلال السعودي، في التعاقد مع اسم عالمي مستمرا، لتعويض إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم.
بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التصعيد في قطاع غزة والجهود الدولية في هذا الشأن.
أمهل قائد ما يعرف بـ"لواء الصمود" في ليبيا صلاح بادي، القوات الإيطالية المتواجدة في مدينة مصراتة، 48 ساعة للخروج من البلاد طواعية، مهددا باقتحام المبنى وطردهم بالقوة.
قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل تحاول "جر رجل" مصر لتدخل عسكري.
أكدت السلطات الإسرائيلية الجمعة، أنها اعتقلت المتحدث باسم حركة حماس في الضفة الغربية، حسن يوسف، خلال مداهمات نفذتها القوات الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية.
كشف مصدر في إدارة شؤون الهجرة التركية أن السلطات التركية شددت الشروط اللازمة لإصدار تصاريح الإقامة، حيث قامت بزيادة الحد الأدنى لسعر العقار الذي يتوجب شراؤه للحصول على الإقامة.
ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن في قمة القاهرة للسلام، المزمع انعقادها السبت المقبل، في العاصمة الإدارية.
خرجت في مدينة الخليل بالضفة الغربية مظاهرة للتعبير عن التضامن مع قطاع غزة، وحمل المتظاهرون صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كنوع من الامتنان لموقف بلاده العادل من الأحداث.
وثقت عدسة RT طفلا فلسطينيا تم إنقاذه عقب قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة، وهي ينادي بحثا عن والده.
انتقد هيوغ فيجي محامي المنتخب الفرنسي، مهاجم الاتحاد السعودي كريم بنزيما بسبب دعمه لمنشورات الروسي حبيب نور محمدوف البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة.
قررت إسرائيل إغلاق سفارتها في البحرين في الوقت الذي خرجت فيه أعداد من المتظاهرين ضد القصف على قطاع غزة منذ إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة، استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة "برانيت" بالصواريخ المناسبة، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفها..
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريحات الرئيس جو بايدن، بشأن ولادته في إسرائيل، أن الولايات المتحدة لا يمكنها انتخاب رئيس مولود خارج البلاد.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حديث تلفزيوني، إن الأمريكيين يكيلون باستمرار التهم المختلفة جزافا للجميع دون تقديم دلائل.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأربعاء إن واشنطن تناقش مع قادة إسرائيل البدائل الممكنة للعملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
أفادت "القناة 12" العبرية، الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي قام بتصفية 4 أعضاء من مكتب حركة حماس السياسي منذ السابع من أكتوبر.
قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مساء يوم الجمعة إنهم تلقوا تهديدا من السلطات الإسرائيلية بقصف مستشفى القدس في حي تل الهوى وسط مدينة غزة.
أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ مناورات مفاجئة بالذخيرة الحية بحضور وزير الدفاع محمد زكي.
قال الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، إن الولايات المتحدة ستخسر دورها في الصراع في الشرق الأوسط "إذا تدخلت فيها دول مثل روسيا والصين وتركيا والسعودية وغيرها".
ترفض مصر بشكل قاطع ما تعتقد أنه سياسة إسرائيلية تهدف الى تهجير الفلسطينيين من القطاع نحو سيناء
أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن خبراء، بأن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الجوي قد لا تتحمل الضربات الصاروخية في حال اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مسؤولين بأن الولايات المتحدة أثرت على تخطيط إسرائيل لعمليتها البرية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.
قال رجل الأعمال والأكاديمي الإسرائيلي، إيلان جانور، في مقال له بصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، إن الحل الوحيد لحل مشكلة قطاع غزة بالنسبة إلى إسرائيل هو إعادته إلى مصر.
قالت قناة "كان" العبرية مساء يوم الخميس إن إسرائيل أخلت سفاراتها في الشرق الأوسط، ومن ضمنها السفارات في البحرين والأردن والمغرب ومصر وفي تركيا.
ذكر موقع i24 أن قادة إسرائيل يواجهون تساؤلات حول مرحلة ما بعد حماس، من الزعماء الغربيين الذين يتوافدون على تل أبيب، ظنا بأن سقوط حماس أصبح وشيكا بحسب اعتقادهم.
عاقبت سلطات مكافحة المنشطات في كرة القدم، نجم إشبيلية السابق ومونزا الإيطالي الحالي، الأرجنتيني بابو غوميز، بالإيقاف لعامين بعد ثبوت تناوله مواد محظورة تدخل ضمن قائمة المنشطات.
أعلن جوش بول، مدير مكتب الشؤون العامة والكونغرس بمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالخارجية الأمريكية، استقالته من منصبه بسبب نهج الرئيس جو بايدن تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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