بالفيديو.. مياه الأمطار تغرق معرض الكتاب وتغمر قصر العدل في بيروت
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غرق معرض الكتاب المقام في العاصمة اللبنانية بيروت بالمياه، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت بغزارة منذ الصباح الباكر.
بالفيديو - #معرض_الكتاب في #بيروت يغرق pic.twitter.com/LVcH6uJY3g— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 19, 2023
ودخلت مياه الأمطار أيضا إلى قصر العدل في بيروت، وغمرت طابقا بأكمله.
مياه الأمطار تغزو قصر العدل! pic.twitter.com/rNfMcimqoZ— IMLebanonNews (@IMLebanonNews) October 19, 2023
المصدر: RT