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بالفيديو.. مياه الأمطار تغرق معرض الكتاب وتغمر قصر العدل في بيروت

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بالفيديو.. مياه الأمطار تغرق معرض الكتاب وتغمر قصر العدل في بيروت
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غرق معرض الكتاب المقام في العاصمة اللبنانية بيروت بالمياه، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت بغزارة منذ الصباح الباكر.

ودخلت مياه الأمطار أيضا إلى قصر العدل في بيروت، وغمرت طابقا بأكمله.

المصدر: RT

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