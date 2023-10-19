بالفيديو.. مياه الأمطار تغرق معرض الكتاب وتغمر قصر العدل في بيروت

غرق معرض الكتاب المقام في العاصمة اللبنانية بيروت بالمياه، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت بغزارة منذ الصباح الباكر.

ودخلت مياه الأمطار أيضا إلى قصر العدل في بيروت، وغمرت طابقا بأكمله.

مياه الأمطار تغزو قصر العدل! pic.twitter.com/rNfMcimqoZ — IMLebanonNews (@IMLebanonNews) October 19, 2023

المصدر: RT