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أصوات انفجارات هائلة في تل أبيب

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارة قتلت القائد في "القسام" أيمن نوفل

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نشر الجيش الإسرائيلي فيديو يقال إنه يظهر غارة قتل فيها عضو المجلس العسكري لكتائب "القسام" أيمن نوفل في قطاع غزة.

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"القسام" تعلن مقتل عضو مجلسها العسكري أيمن نوفل

المصدر: أ.ب.

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