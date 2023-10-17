الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارة قتلت القائد في "القسام" أيمن نوفل

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نشر الجيش الإسرائيلي فيديو يقال إنه يظهر غارة قتل فيها عضو المجلس العسكري لكتائب "القسام" أيمن نوفل في قطاع غزة.

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المصدر: أ.ب.