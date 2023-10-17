الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارة قتلت القائد في "القسام" أيمن نوفل

تاريخ النشر:17.10.2023 | 17:01 GMT |
آخر تحديث:17.10.2023 | 17:02 GMT | فيديوهات
نشر الجيش الإسرائيلي فيديو يقال إنه يظهر غارة قتل فيها عضو المجلس العسكري لكتائب "القسام" أيمن نوفل في قطاع غزة.
المصدر: أ.ب.
وجهت كتائب القسام ضربات صاروخية متتالية كبيرة على تل أبيب وريشون لتسيون وعسقلان وعدد من المناطق في إسرائيل.
صرح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا بأن التصويت على مشروع القرار الإنساني الروسي، أظهر من الذي يؤيد فعليا الهدنة ووقف القصف على غزة، ومن يتبع نهجا أنانيا.
قال اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إن مصر اتخذت قرارا لاستضافة قمة دولية وإقليمية من أجل تناول تطورات المستقبل في القضية الفلسطينية.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فجر الثلاثاء أنّ الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء للتضامن معها.
تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس الإمارات محمد بن زايد على خلفية تصاعد الحرب في قطاع غزة، في محادثة هي الأولى لنتنياهو مع زعيم عربي منذ اندلاع الحرب.
استقبل ميناء دمياط في مصر سفينة WADI ALKARM قادمة من روسيا تحمل 57750 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
أعلن رسام الكاريكاتير ستيف بيل أنه طرد من صحيفة "الغارديان" على خلفية رسم جديد حول إسرائيل اعتبرته الصحيفة "معاديا للسامية".
أظهرت صور نشرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة.
دخلت الحرب على غزة يومها الحادي عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع تفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وحصاره.
أكد المفكر الاقتصادي المصري أبو بكر الديب أن "سلاح المقاطعة" الشعبية في الدول العربية والإسلامية لمنتجات الدول الداعمة لإسرائيل ستكبدها خسائر فادحة.
حمّلت حركة "حماس" الدول التي رفضت مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن لوقف القتال وفتح ممرات إنسانية، مسؤولية استمرار نزيف دماء المدنيين في قطاع غزة.
ذكر موقع "أكسيوس" أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي تخطط لحث مصر على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.
أعلن الرئاسة الروسية "الكرملين" أن هناك قلق بالغ بشأن احتمال تصاعد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حرب إقليمية.
كشف تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الجيش الإسرائيلي، قام بتأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة، بعد تصاعد التوتر والقلق من أن ينتهز "حزب الله" فرصة الانشغال جنوبا، وشن هجوم في الشمال.
أظهرت صور نشرتها "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، بناء عوازل ضخمة وضعها الجيش المصري أمام مدخل بوابة رفح.
ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين بما سماه "هجوما إرهابيا إسلاميا" ضرب بروكسل، بعد مقتل سويديين اثنين بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية.
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدول العربية والإقليمية لقمة طارئة في القاهرة يوم السبت المقبل، لمناقشة الأوضاع في فلسطين.
نشرت كتائب "القسام" مساء اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر عددا من مقاتليها وهم يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في غزة، والتي تم أسرها في اليوم الأول من معركة "طوفان الأقصى".
وأوضح الخبير العسكري وكبير الباحثين في أكاديمية العلوم العسكرية الروسية فلاديمير بروخفاتيلوف استحالة استخدام أسلحة الليزر المضاد للصواريخ من قبل الجيش الإسرائيلي.
عثر الإسرائيليون على منشور يخص أحد نشطاء حركة "حماس" يحتوي تعليمات لتدمير دبابات Merkava Mark IV الإسرائيلية.
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاثنين، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للمرة الثانية منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" بـ7 أكتوبر الجاري.
استهدفت كتائب القسام مدينة تل أبيب برشقة صاروخية كثيفة، ردا على الهجمات التي تشنها إسرائيل وتطال المدنيين في غزة.
قال وزيرة الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه "لن يسمح قادة المقاومة للكيان الصهيوني بالقيام بأي إجراء في المنطقة"، وان عملا وقائيا متوقعا في الساعات المقبلة .
رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.
أفادت صحيفة "فيستي إسرائيل" بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعتزم زيارة تل أبيب بمعيّة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلا أن إسرائيل رفضت استقباله.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيزور إسرائيل يوم غد الأربعاء "للتضامن معها في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه "حماس".
لن يكتمل المشهد حول ما يجري بغزة من إبادة وتهجير دون سؤال بات على لسان الجميع: أين إيران وأين ما يسمى بمحور المقاومة فهي المتهمة جهارا نهارا بالتمويل والتسليح والتدريب..
كشف فلوريان فيليبو رئيس حزب الوطنيين الفرنسي تفاصيل مثيرة عن سلاح منفذ عملية بروكسل الإرهابية، التي راح ضحيتها سويديان اثنان أمس الاثنين.
أفاد مراسل RT بمقتل اللواء فؤاد أبو بطيحان مدير الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة وعدد من أفراد أسرته، بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم.
أعلن أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا أن إرسال قوات عسكرية ماليزية لمساعد فلسطين في نزاعها مع إسرائيل، مرهون بموافقة بلدان المنطقة.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المغنية والمؤثرة الفلسطينية دلال أبو آمنة من الناصرة بعد أن نشرت رسائل دعم لغزة.
أكد الكاتب والخبير المصري عبد الحليم قنديل أن إسرائيل ستنتهي وتزول في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن زوال إسرائيل ليس بالشكل الذي يتخيله البعض.
أعلن وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا، أنه يجب على السفير الإسرائيلي غالي داغان، مغادرة البلاد.
أفاد مصدر أمني لمراسلة RT في مصر، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت ساحة معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر، مستهدفة الجانب الفلسطيني قرب البوابة المصرية بصاروخ واحد على الأقل.
تناقلت مواقع التواصل فيديو قالتن إنه لرجل عماني في الدقم يطرد مجموعة من الضباط البريطانيين بسبب دعم المملكة المتحدة لإسرائيل في عدوانها على غزة.
كشف منفذ عملية بروكسل التي راح ضحيتها أمس الاثنين قتيلان في العاصمة البلجيكية بروكسل عن هويته، ودوافع هجومه.
شجب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري أحمد العوضي ممارسات الولايات المتحدة وبريطانيا، وندد بأشد العبارات "بالهجمة الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة".
أعلن ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، استعداده لشحن سفينة قادمة من لبنان بآلاف الأطنان من الملح.
أفادت مراسلتنا بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق قبل قليل.
يشهد قطاع غزة الآن هجوما ضخما وعنيفا من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي يتركز على مناطق شمال وشرق القطاع، مخلفا مئات القتلى والجرحى.
حمل رئيسا جهازي "الشاباك" رونين بار، وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" أهارون حاليفا، نفسيهما المسؤولية الكاملة عن الفشل الاستخباراتي الذي وقع في الـ7 من أكتوبر الجاري.
حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين من أن الوقت ينفد لجهة "إيجاد حلول سياسية" قبل أن يصبح "اتّساع" نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس "حتميًا".
أثارت لقطة لمدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي مع لاعبه سعيد بن رحمة خلال اللقاء الذي واجه فيه منتخب الجزائر نظيره المصري يوم الاثنين في ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات، جدلا واسعا.
أفاد مصدر لمراسلة RT في القاهرة أن سيارات للقوافل المصرية التابعة للتحالف الوطني تحركت من مدينة العريش شمالي سيناء في اتجاه معبر رفح.
أعلنت سرايا القدس قصف مواقع في القدس وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت برشقات صاروخية.
طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "التجمع" المصري برفع علم فلسطين بجوار علم مصر في مجلس النواب.
كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تأييد بكين للحق الفلسطيني ودعوة وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إيقاف إسرائيل.
أعلن المدعي العام في نيس فتح تحقيق بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" ضد لاعب نيس الفرنسي ومنتخب الجزائر لكرة القدم يوسف عطال، وذلك على خلفية منشور له على في ظل التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.
أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن 4 من فرقه توجهت إلى منطقة علما الشعب، جنوبي البلاد لنقل جثث 4 ضحايا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف البلدة.
قال محافظ شمال سيناء في مصر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ، إن نحو 3 آلاف طن من المساعدات الإنسانية وصلت إلى مدينة العريش خلال الفترة السابقة.
قال المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن، جلعاد إردان، إن حركة حماس "تسعى لإبادة اليهود ويجب على إسرائيل أن تمحوها".
كشفت تقارير إعلامية أن الجيش الإسرائيلي قد يبدأ هجومه البري على قطاع غزة، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتظرة إلى إسرائيل غدا الأربعاء.
أعلنت كتائب القسام قصف "تل أبيب" مجددا قبل قليل برشقة صاروخية "ردا على استهداف المدنيين".
وصل الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد".
ظهرت على الإنترنت صور فوتوغرافية لدبابات Merkava Mark IV المجهّزة بسواتر واقية.
نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بيانا معدّلا، بشأن مكالمة أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.
دخلت الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ويستمر القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل حصار كامل وكارثة إنسانية.
نشر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر استهداف مقاتليه لدبابة إسرائيلية في تلة الجرداح بمنطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة وتحقيق إصابة مباشرة.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
تعرض منتخب مصر لضربة موجعة بطرد مدافعه محمد هاني خلال المباراة التي تجمعه الآن ضد نظيره الجزائري على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.
قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا.
أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في مشهد وصف بـ "المجزرة".
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة لـ "حزب الله" في لبنان.
أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات الجريمة العنصرية والكراهية البشعة التي ارتكبها عنصري حاقد أدت إلى مقتل طفل فلسطيني عمره 6 سنوات، وإصابة والدته بجروح خطيرة.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان نحو مستعمرة المطلة. وقد رد الجيش بقصف تلة الحمامص، المقابلة للمستوطنة الإسرائيلية.
أبدى المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، رضاه عن أداء "الفراعنة" في المباراة الودية التي تعادلوا فيها مع الجزائر 1-1 يوم الاثنين على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات.
ظهرت في معرض عسكري بكوريا الجنوبية قنابل GBU-31 الأمريكية الموجهة، وهي نفس القنابل التي تستخدمها إسرائيل في شن ضربات على غزة حسبما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي الروسية.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن "وضع حد" للرئيس بوتين.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة "سيكون خطأ كبيرا"، لكنه أكد أن القضاء على حركة "حماس" يعتبر "مطلبا ضروريا".
تعادل المنتخب المصري "المنقوص" مع نظيره الجزائري بهدف لمثله في مباراة ودية جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن على إسرائيل أن توقف فورا جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة لأن الأوان يكون قد فات خلال ساعات قليلة.
كشفت شبكة "فوتبول فرانس" الفرنسية هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023 والتي سيتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري.
كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة وجهت فريق رد سريع مكوناً من 2000 جندي من مشاة البحرية إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط قبالة إسرائيل.
تحت هذا العنوان كتب بيتر فان بورين مقالا يرى فيه ضرورة أن يخبر بايدن الشعب الأمريكي بما تفعله الولايات المتحدة في أوكرانيا ولماذا.
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أن حوالي 500 ألف إسرائيلي غادروا مدن ومستوطنات الجنوب منذ بدء شن حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك "أجندة مفيدة، وإجراءات ملموسة جدا ينبغي اتخاذها".
تعد بعض الفيتامينات والمعادن "حيوية" عندما يتعلق الأمر بضمان عمل أجسامنا بأفضل ما لديها من قدرات.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الدول العربية التي انضمت إلى اتفاقيات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل قد أخطأت.
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت يتحدث عن تداعيات طوفان الأقصى على إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
تحدث الخبير المصري وأستاذ العلاقات الدولية حامد فارس لـRT، عن دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنهاء حرب غزة، ووقف الأزمة الحالية في فلسطين.
وصل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي مايكل كورولا اليوم إلى تل أبيب، للقاء قيادة الجيش الاسرائيلي.
طردت الوزيرة الإسرائيلية أوريت ستروك من أحد فنادق البحر الميت، حيث جاءت لمواساة المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من غلاف غزة.
قرر مشايخ وأعيان ليبيا التوجه غدا الثلاثاء، إلى مجمع مليتة للنفط والغاز لوقف عمليات تصدير الغاز إلى إيطاليا، احتجاجا على موقف الدول الغربية من العدوان على غزة.
دعا المندوب الصيني لدى مجلس الأمن الدولي، تشانغ جونغ، لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وذلك عقب إفشال المجلس مشروع قرار روسي لوقف إطلاق النار بغزة.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج خالد مشعل يوم الاثنين إن الحركة لديها "أسرى من الجنود الصهاينة من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة".
اعتبرت "نيويورك تايمز" أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني ورئيس الحكومة الإسرائيلية لا يريدان حربا شاملة، وأن وصول حاملتي طائرات أمريكيتين منع الحزب من الهجوم على إسرائيل.
قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد إن إفشال مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول وقف النار في غزة لا يشير إلى حماس.
في الجدل حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد نكون مخطئين، لذا علينا أن نكون متواضعين. ماذا يريد شادي حميد أن يقول في واشنطن بوست؟
تفقد وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار ومحافظ شمال سيناء نقطتي تمركز إسعاف أبوطويلة، ومعبر رفح البري، بمحافظة شمال سيناء.
أفاد الإعلام العبري بأن أحدث سفن الصواريخ التابعة للجيش الإسرائيلي من طراز "ساعر 6" (يطلق على إحداها اسم "آحي عوز" وعلى الثانية اسم "آحي ماجن") شاركت في قصف قطاع غزة المحاصر.
حذر رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون من أن السويد لم تواجه تهديدا أمنيا في تاريخها الحديث كما هو الآن، منددا بهجوم بروكسل الإرهابي الذي أدى إلى مقتل مواطنين سويديين.
علق المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي على لقطته المثيرة للجدل مع لاعبه سعيد بن رحمة، خلال المباراة الودية التي جمعت "الخضر" ضد مصر أمس الاثنين في الإمارات.
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، مقتل عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى بغزة، أيمن نوفل، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط غزة.
نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مقطع فيديو يظهر إطلاق رشقات صاروخية نحو المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية ضمن معركة "طوفان الأقصى".
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن لدى الولايات المتحدة "فرصا هائلة لجعل العالم أفضل".
أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رشقة صواريخ تجاه مدينتي القدس وتل أبيب، متسببة بقطع جلسة الكنيست الإسرائيلي وهرب أعضائه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.
حازت أكبر شركة حلويات في روسيا "أوبيدينينيه كانديتري" شهادة حلال لمنتجاتها، بما في ذلك الشوكولا الشهيرة "أليونكا"، وذلك على المنتجات المصنعة في منشآة الشركة "كراسني أكتيابر".
انتشر عبر وسائل الإعلام الفلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق تنكيل الشرطة الإسرائيلية بشاب "ظنوه فلسطينيا"، ليتضح لاحقا أنه من مولدوفا.
اقترحت البعثة الروسية الدائمة لدى مجلس الأمن، تعديلين لمشروع القرار البرازيلي بشأن الشرق الأوسط، يتضمنان إدانة الهجمات العشوائية على قطاع غزة والدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار.
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