بالفيديو.. العسكريون الروس يصعدون جبل قاسيون بدمشق مشيا لإيصال مساعدات إنسانية إلى مقام الأربعين

حمل عسكريون روس مساعدات إنسانية وأوصولوها مشيا على الأقدام إلى مقام الأربعين الديني المطل على مدينة دمشق.

ولصعوبة الوصول إلى المقام بواسطة الشاحنات العسكرية اضطر العسكريون الروس للاعتماد على شاحنات صغيرة لنقل المساعدات عبر الطرق الضيقة الوعرة في مناطق عشوائية وصولا إلى درج يقود إلى مقام الأربعين ومن ثم قاموا بنقلها صعودا مشيا على الأقدام.

ويقع مقام الأربعين على جبل قاسيون بدمشق وهو مغارة تسمى مغارة الدم لأن فيها صخرة بلون أحمر تقول الروايات إنها تمثل الأداة التي قتل بها قابيل آخاه هابيل.

ويوجد في المغارة شق يقطر منه الماء وتقول الروايات الدينية أن قابيل قتل أخاه هابيل في هذا المكان فشهق الجبل لهول الجريمة وظهرت مغارة صغيرة على شكل فم نتيجة لشهقة الجبل.

المصدر: RT