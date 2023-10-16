فيديو متداول..عماني يطرد ضباطا بريطانيين في الدقم: "رئيسكم أرسل سفينتين لدعم إسرائيل"
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تناقلت مواقع التواصل فيديو قالتن إنه لرجل عماني في الدقم يطرد مجموعة من الضباط البريطانيين بسبب دعم المملكة المتحدة لإسرائيل في عدوانها على غزة.
ويظهر فيديو متداول ضباطا في مطعم بصدد تناول وجبة، بينما يسمع صوت رجل يقول باللغة الإنجليزية: "رئيسكم أرسل سفينتين لدعم إسرائيل، حان وقت الرحيل من هنا أيها الحقراء".
وطلب أحد الضباط من الرجل عدم تصويرهم، لكنه رفض، فنهض الضابط من مكانه بينما واصل البقية تناول وجبتهم.
المصدر: RT