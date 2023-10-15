الدخان يتصاعد من موقع إسرائيلي على الحدود مع لبنان

تابعوا RT على

أظهرت لقطات أعمدة الدخان تتصاعد فوق موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة شتولا المقابلة لبلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان تزامنا مع إعلان حزب الله استهداف مركز تابع للجيش الإسرائيلي.

وأعلن "حزب الله اللبناني" استهداف مركز تابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا وإصابة دبابة على الحدود مع لبنان بالصواريخ الموجهة خلف قتلى وجرحى.

وكانت مراسلتنا أفادت بمقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في مستوطنة شتولا جراء قصف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

المصدر: رابتلي + RT