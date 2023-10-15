العثور على جثة مخرج إيراني شهير مقطوعة الرأس

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد أن المخرج السينمائي الإيراني الشهير داريوش مهرجوي وزوجته تعرضا للطعن حتى الموت في منزلهما غرب العاصمة طهران، على يد مهاجم مجهول.

وقال مسؤول إيراني إنه تم قطع رأس مهرجوي منوها: "هذه الجريمة حدثت لسبب غير معروف على يد شخص أو أشخاص مجهولين، ولا يزال الدافع وراء القتل مجهولا". وتشير الأدلة إلى أن الوفاة كانت نتيجة لإصابات في الرقبة وأجزاء من الجسم.

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وتحقق السلطات في ملابسات الجريمة ولم تقدم أي تكهنات بشأن الدافع، على الرغم من أن زوجة المخرج اشتكت من تلقي تهديدات بالسكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة.

وأصبح مهرجوي، 83 عاما، معروفا كأحد مؤسسي أفلام الموجة الجديدة في إيران في أوائل السبعينيات والذي ركز بشكل أساسي على الواقعية.

المصدر: AP + وكالات