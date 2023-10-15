تونس.. مسيرة حاشدة لجبهة الخلاص الوطني نصرة للشعب الفلسطيني

نظمت جبهة الخلاص الوطني التونسية اليوم الأحد مسيرة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني، انطلقت من ساحة باب بحر لتصل أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

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وتم خلال المسيرة التي شارك فيها مواطنون أيضا، رفع العديد من الشعارات الداعمة للمقاومة، بالإضافة إلى الأعلام التونسية والفلسطينية.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها التاسع، حيث قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصيب أكثر من 3300 آخرون، وتم أسر نحو 200 ونقلهم إلى قطاع غزة.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 2670 شخصا فيما أصيب 9600.

المصدر:RT