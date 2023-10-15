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مصادر خاصة لـRT: ما حصل هو التباس من مراسل القناة اللبنانية والراية المرفوعة ليست راية "حزب الله"

فيديو.. الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله جنوب لبنان

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نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشاهد لتدمير برج مراقبة تابع لـ"حزب الله" جنوب لبنان عقب استهداف موقع عسكري إسرائيلي بقذيفة موجهة أطلقها الحزب.

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ويتزامن ذلك مع إعلان حزب الله استهداف مركز تابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة، ما ‏أدى إلى وقوع قتيل وإصابة آخرين في الجانب الإسرائيلي.‏

وكانت مراسلتنا قد أفادت بمقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في مستوطنة شتولا جراء قصف متبادل على الحدود  اللبنانية الإسرائيلية. وشهدت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان قصفا مدفعيا إسرائيليا طال مناطق سكنية بمحيط بلدتي عيتا الشعب وراميا.

المصدر: RT

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