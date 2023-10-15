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حزب الله يعلن استهداف موقع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة

الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

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شن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، طالت 55 فلسطينيا.

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ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها التاسع، حيث قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصيب أكثر من 3300 آخرون، وتم أسر نحو 200 إسرائيلي ونقلهم إلى قطاع غزة. 

وبحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 2329 شخصا فيما أصيب 9042 آخرون.

المصدر: RT

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