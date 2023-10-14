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المقاومة الفلسطينية تطلق الآن أكبر رشقة صاروخية منذ بدء الحرب ودمار كبير في إسرائيل.. (فيديو)

لقطات لمعركة بحرية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي القسام

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نشر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت لقطات تظهر وحدات البحرية التابعة له وهي تشتبك مع مقاتلي القسام مسلحي خلال اقتحام نفذوه إلى عسقلان عبر البحر.

وتُظهر لقطات التقطتها الكاميرا التابعة للقوات الإسرائيلية إطلاق النار وإلقاء قنابل يدوية صوب أشخاص في البحر وسفينة مشتعلة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن وحدة البحرية التابعة له رصدت زوارق تابعة لحركة حماس كانت تقترب من السواحل بالقرب من أشدود وفتحت النار عليها.

المصدر: AP

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