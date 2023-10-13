الآلاف من سكان غزة ينزحون بعد دعوة الجيش الإسرائيلي لإخلاء شمال القطاع

فر آلاف الفلسطينيين من غزة يوم الجمعة بعد دعوة إسرائيل لإخلاء شمال القطاع، الأمر الذي قد يشمل 1.1 مليون شخص، حسب الأمم المتحدة.

وتوجه النازحون جنوبا سيرا على الأقدام وفي السيارات بعد أن ألقت القوات الإسرائيلية منشورات شجعت فيها السكان في شمال غزة على المغادرة.

وأثار أمر الإخلاء الذي يشمل مدينة غزة أيضا، حيث يسكن مئات الآلاف من الفلسطينيين، ذعرا واسع النطاق بين المدنيين وعمال الإغاثة الذين يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة مواجهين حصارا كاملاً وانقطاع التيار الكهربائي في القطاع.

وحذرت الأمم المتحدة من أن فرار الكثير من الأشخاص بشكل جماعي خلال 24 ساعة فقط سيكون أمرا كارثيا.

المصدر: AP