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المستشار الألماني يستقبل أمير قطر في برلين

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استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في ديوان المستشارية في برلين اليوم الخميس.

في وقت سابق قال شولتس أمام البرلمان إن قطر تلعب دورا مهما في التوسط في أزمة الشرق الأوسط، مضيفا أنه على اتصال أيضا مع زعيمي مصر وتركيا.
وقال شولتس خلال كلمته حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط: "أقول لمنتقدي مثل هذه الاتصالات: سيكون من غير المسؤول عدم استخدام جميع الاتصالات التي يمكن أن تساعد في هذا الوضع المأساوي".

وقد انتقد المستشار الألماني امتناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطات الفلسطينية عن إدانة عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن وقف المساعدات الألمانية للفلسطينيين.

كما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن وزارة الدفاع الألمانية وضعت طائرتين مسيرتين حربيتين تحت تصرف إسرائيل في هجومها الدامي ضد قطاع غزة.

المصدر: AP

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