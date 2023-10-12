صحافيون إسرائيليون ينشرون صورا وفيديوهات لأعداد ضخمة من الصواريخ تجهز لضرب غزة

نشر الصحافي الإسرائيلي اور هيلر، مقطعا مصورا من مطار حربي على ما يبدو، يظهر فيه أعدادا ضخمة من الصواريخ المجهزة لتحميلها على متن المقاتلات لقصف قطاع غزة.

هذا وأفاد موقع ynet بأن أصدقاء العريف في الجيش الإسرائيلي كارين شوارتزمان، التي قتلت في عملية "طوفان الأقصى"، وقعوا على صواريخ قبل إطلاقها نحو قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الخميس عن أسماء 31 عسكريا إضافيين قتلوا في المعارك، من بينهم شوارتزمان (20 عاما)، والتي تخدم كفني أنظمة إمداد وتحكم في قسم المعدات في سلاح الجو.

المصدر: RT