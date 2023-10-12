فوضى في مطار أمريكي بعد حادث طعن

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة طعنت ثلاثة أشخاص يوم الأربعاء في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي.

واشتبكت الشرطة مع سيدة تدعى داماريس ميلتون، 44 عاما، بعد أن هاجمت سائق التاكسي عند وصولها إلى المطار. وحاول الضباط السيطرة على المهاجمة وإسقاط السكين من يدها وتقييد حركتها ونقل المسافرين من منطقة الحادث.

وخلال المواجهة طعنت ميلتون امرأة أخرى ثم طعنت ملازم شرطة أثناء محاولته احتجازها. وقالت الشرطة إن ضابطا آخر تعامل معها ونزع سلاحها قبل أن يعتقلها.

وقالت السلطات إن جميع الضحايا الثلاثة في حالة مستقرة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: AP